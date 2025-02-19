TÜBİTAK BiGG Yatırım Programı'nın 2025 yılı ilk çağrısı açıldı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK BiGG Yatırım Programı kapsamında bu yılın ilk çağrısının açıldığını bildirerek, "İş fikri başvuruları 7 Mart'a kadar 149 uygulayıcı kuruluşa yapılabilecek." ifadesini kullandı.
Ankara
Kacır, sosyal medya hesabından TÜBİTAK BiGG Yatırım Program'ına ilişkin paylaşım yaptı.
Programın 2025 yılı ilk çağrısının açıldığını duyuran Kacır, ülkede erken aşamadaki girişimlerin en büyük destekçisi konumundaki programla, ticarileşme potansiyeline sahip yenilikçi ve teknoloji tabanlı iş fikirlerine yatırım yaparak Türkiye'nin yarınlarını inşa ettiğini belirtti.
TÜBİTAK BiGG Yatırım Programı’nın 2025 yılı ilk çağrısı açıldı!— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) February 19, 2025
Ülkemizde erken aşamadaki girişimlerin en büyük destekçisi konumundaki program kapsamında, ticarileşme potansiyeline sahip yenilikçi ve teknoloji tabanlı iş fikirlerine yatırım yaparak ülkemizin yarınlarını inşa… pic.twitter.com/ELBCoSCORG
Kacır, paylaşımında programa ilişkin detaylara da yer vererek, şunları kaydetti:
"İş fikri başvuruları 7 Mart'a kadar 149 uygulayıcı kuruluşa yapılabilecek. Desteklenmeye hak kazanan girişimlere TÜBİTAK BiGG Fonu ile yüzde 3 hisse karşılığında 900 bin lirayı yatırım olarak aktaracağız. Genç girişimcilerin hayallerine ulaşmasına katkı sunmaya, Türkiye'nin teknoloji ekosistemini büyütmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.