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Teknoloji

TÜBİTAK BiGG Yatırım Programı'nın 2025 yılı ilk çağrısı açıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK BiGG Yatırım Programı kapsamında bu yılın ilk çağrısının açıldığını bildirerek, "İş fikri başvuruları 7 Mart'a kadar 149 uygulayıcı kuruluşa yapılabilecek." ifadesini kullandı.

Hülya Ömür Uylaş  | 19.02.2025 - Güncelleme : 19.02.2025
TÜBİTAK BiGG Yatırım Programı'nın 2025 yılı ilk çağrısı açıldı

Ankara

Kacır, sosyal medya hesabından TÜBİTAK BiGG Yatırım Program'ına ilişkin paylaşım yaptı.

Programın 2025 yılı ilk çağrısının açıldığını duyuran Kacır, ülkede erken aşamadaki girişimlerin en büyük destekçisi konumundaki programla, ticarileşme potansiyeline sahip yenilikçi ve teknoloji tabanlı iş fikirlerine yatırım yaparak Türkiye'nin yarınlarını inşa ettiğini belirtti.

Kacır, paylaşımında programa ilişkin detaylara da yer vererek, şunları kaydetti:

"İş fikri başvuruları 7 Mart'a kadar 149 uygulayıcı kuruluşa yapılabilecek. Desteklenmeye hak kazanan girişimlere TÜBİTAK BiGG Fonu ile yüzde 3 hisse karşılığında 900 bin lirayı yatırım olarak aktaracağız. Genç girişimcilerin hayallerine ulaşmasına katkı sunmaya, Türkiye'nin teknoloji ekosistemini büyütmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

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