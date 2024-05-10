Dolar
32.25
Euro
34.76
Altın
2,374.31
ETH/USDT
3,027.20
BTC/USDT
62,947.00
BIST 100
10,332.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Solmaz Akduman Camii’nde cuma hutbesi irad ediyor.
logo
Teknoloji

TÜBİTAK BiGG Fonu, girişimcilerin 136 iş fikrine yatırım yaptı

Bakan Kacır, TÜBİTAK BiGG Fonu'nun, girişimcilerin 136 iş fikrine yatırım yaptığını belirterek, "Türkiye, 2024'ün ilk çeyreğinde Avrupa’da teknoloji girişimlerine en fazla sayıda tohum öncesi yatırım yapılan ülke oldu." ifadesini kullandı.

Serhat Tutak  | 10.05.2024 - Güncelleme : 10.05.2024
TÜBİTAK BiGG Fonu, girişimcilerin 136 iş fikrine yatırım yaptı

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim (BiGG) Yatırım Programı desteklerine ilişkin bilgi verdi.

Türkiye Kalkınma Fonu ve TÜBİTAK işbirliğiyle kurulan TÜBİTAK BiGG Fonu'nun girişimcilerin 136 iş fikrine yatırım yaptığını belirten Kacır, "149 BiGG uygulayıcı kuruluşuna başvurusu yapılan 2 bin 885 iş fikri arasından çeşitli aşamaları geçerek desteklenmeye hak kazanan projeler, şirket kurulum süreçlerini başarıyla tamamlayarak TÜBİTAK BiGG Fonu’ndan 900'er bin lira yatırım desteği aldı." ifadelerini kullandı.

Kacır, girişimcilerin yanında olmaya ve desteklemeye devam edeceklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu yatırımların da etkisiyle Türkiye, 2024'ün ilk çeyreğinde Avrupa’da teknoloji girişimlerine en fazla sayıda tohum öncesi yatırım yapılan ülke oldu. 2012'den bu yana Bireysel Genç Girişimci Programı kapsamında 2 bin 276 projeye 2 milyar 473 milyon lira destek sağladık. Girişimcilerimizin yanında olmaya, onları desteklemeye devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Işıkhan: Ülkemizi büyütme hedeflerimiz için çalışmalarımızı sürdürüyoruz
MSB'den "bordo bereliler"e özel klip
Çiftçilere 945 milyon lira tarımsal destekleme ödemesi yapılacak
Türkiye'de sıcak hava balonuyla uçuşu deneyimleyenlerin sayısı 5,9 milyona yaklaştı

Benzer haberler

TÜBİTAK BiGG Fonu, girişimcilerin 136 iş fikrine yatırım yaptı

TÜBİTAK BiGG Fonu, girişimcilerin 136 iş fikrine yatırım yaptı

Bakan Kacır: Türkiye'yi batarya ve enerji depolama teknolojileri alanlarında mega yatırım merkezi haline getireceğiz

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet