Dolar
32.36
Euro
34.69
Altın
2,289.72
ETH/USDT
2,977.00
BTC/USDT
58,520.00
BIST 100
10,159.40
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabulü için AK Parti Genel Merkezi'nde geldi
logo
Teknoloji

TÜBİTAK Azerbaycan'a 12 metroloji laboratuvarı kuracak

TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME), Azerbaycan Metroloji Enstitüsü (AzMI) bünyesinde, anahtar teslim, 12 metroloji laboratuvarı kuracak.

Zeynep Duyar  | 02.05.2024 - Güncelleme : 02.05.2024
TÜBİTAK Azerbaycan'a 12 metroloji laboratuvarı kuracak

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile Azerbaycan'ın işbirliği her alanda olduğu gibi sanayide de artarak devam ediyor.

Geçen yıl sonunda imzalanan sözleşmeyle yürürlüğe giren proje kapsamında TÜBİTAK UME, Azerbaycan Metroloji Enstitüsü bünyesinde boyutsal, dalga boyu, elektromanyetik, empedans, fotometri, hacim yoğunluk ve viskozite, kuvvet, medikal metroloji, nem, RF ve mikrodalga, sertlik ve zaman-frekans alanlarında 12 yeni metroloji laboratuvarının kurulumunu gerçekleştirecek.

Cihaz satın alma süreçlerinin tamamlanma aşamasına geldiği projede Azerbaycan Metroloji Enstitüsü teknik personelinin eğitimlerine de başlandı.

Azerbaycan'ın metroloji dünyasına entegrasyonuna önemli bir ivme kazandıracak olan projenin 18 ay içinde tamamlanması hedefleniyor.

Projenin ikinci fazında 15 yeni laboratuvarın daha kurulması planlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Uzman Çavuş Toktaş'ın ailesine başsağlığı mesajı
Türkiye ile Çek Cumhuriyeti arasında çevre koruma işbirliğine ilişkin niyet beyanı imzalandı
Yurdun bazı kesimleri için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
Üniversiteliler İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti
Dışişleri Bakan Yardımcısı Serim: 2024'ün başından beri 1 milyona yakın konsolosluk işlemi gerçekleştirildi

Benzer haberler

TÜBİTAK Azerbaycan'a 12 metroloji laboratuvarı kuracak

TÜBİTAK Azerbaycan'a 12 metroloji laboratuvarı kuracak

Karabük Teknokent'te hazırlanan "İnsansız Nano Helikopter" projesine TÜBİTAK desteği

TÜBİTAK, 236 araştırmacı ve teknik ve destek personeli alacak

Üniversite sanayi işbirliğiyle hidrojen yakıtlı kombi üretilecek

Üniversite sanayi işbirliğiyle hidrojen yakıtlı kombi üretilecek
"Türkiye'de Kadına Yönelik Şiddet Araştırması-2024 Projesi" gerçekleştirilecek

"Türkiye'de Kadına Yönelik Şiddet Araştırması-2024 Projesi" gerçekleştirilecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet