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Teknoloji

Toyota, Shimoyama Toyota Teknik Merkezi'nin yapımını tamamladı

Toyota, "Daha iyi otomobiller yapma ve sürekli gelişim" hedefini yansıtan Shimoyama Toyota Teknik Merkezi'nin yapımını bitirdi.

Mehmet Selçuk Güçlü  | 05.04.2024 - Güncelleme : 05.04.2024
Toyota, Shimoyama Toyota Teknik Merkezi'nin yapımını tamamladı

İstanbul

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Toyota, yeni teknik merkeziyle kalite, performans ve sürüş eğlencesi konusundaki iddiasını daha da ileriye taşıyacak.

Toyota ve Okazaki şehirlerini birbirine bağlayan dağlık bir bölgede yer alan araştırma ve geliştirme tesisi, Shimoyama'nın doğal arazisiyle birlikte yeni teknolojileri bir araya getiriyor. Yeni Toyota modellerinin geliştirilmesine öncülük edecek tesiste, birçok doğal iniş-çıkış alanı, yüksek hız test pisti ve dünyanın birçok farklı bölgesindeki zorlu yolların simüle edildiği parkurlar bulunuyor. Yeni teknik merkezde, araç geliştirme binalarının yanı sıra ziyaretçi binaları da inşa edildi.

Teknolojik tesiste yaklaşık 3 bin kişi görev alarak daha iyi otomobillerin geliştirilmesine katkı sağlayacak.

Son teknolojiye sahip Shimoyama'da, Toyota'nın üst düzey performansa sahip GR modelleri de geliştirilecek.

Nürburgring Pisti'nin pit yoluna benzer bir bölüme de sahip olan merkezde, planlama, tasarım, mühendislik, prototip ve geliştirme dahil olmak üzere tüm çalışmalar tek bir çatı altında gerçekleştiriliyor. Araçlarla ilgili geliştirmeler ve ince ayarlar merkezin pistinde yapılıyor. Son teknolojiye sahip dijital ekipmanlarla birlikte gerçek araç gelişimi entegre edilerek daha da iyi otomobillere imza atılıyor.

Açıklamada Toyota'nın, tesisi inşa ederken çevrenin korunmasına da önem verdiği belirtildi.

650 hektarlık toplam saha alanının yüzde 60'ı yeni oluşturulan yeşil alanların yanı sıra korunmuş ağaçlardan ve yeşilliklerden oluşuyor. Merkezde aynı zamanda çevrenin korunması üzerine yerel topluluklarda da etkileşim kuracak "Çevresel Öğrenme Merkezi"de kuruldu.

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