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Teknoloji

Togg'un ilk C-SUV gövdesi Gemlik tesislerindeki robot hatlarda üretildi

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (Togg) ilk C-SUV gövdesinin robot hatlarda başarıyla üretildiği bildirildi.

Muhammet Emin Horuz   | 28.05.2022
Togg'un ilk C-SUV gövdesi Gemlik tesislerindeki robot hatlarda üretildi

İstanbul

Togg'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda Gemlik tesislerindeki çalışmalarda kilit aşamalardan birinin daha kusursuz şekilde tamamlandığı belirtildi.

Üretim faaliyetlerinin yer aldığı bir videonun da paylaşıldığı Twitte şu ifadelere yer verildi:

"Deneme üretimine adım adım yaklaştığımız Gemlik Tesisimizdeki çalışmalarda kilit aşamalardan birini daha kusursuz şekilde tamamladık. Parça kontrol ve doğrulamaları ardından ilk C-SUV gövdesini robot hatlarımızda başarıyla ürettik."

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