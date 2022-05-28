Togg'un ilk C-SUV gövdesi Gemlik tesislerindeki robot hatlarda üretildi
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (Togg) ilk C-SUV gövdesinin robot hatlarda başarıyla üretildiği bildirildi.
İstanbul
Togg'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda Gemlik tesislerindeki çalışmalarda kilit aşamalardan birinin daha kusursuz şekilde tamamlandığı belirtildi.
Deneme üretimine adım adım yaklaştığımız Gemlik Tesisimizdeki çalışmalarda kilit aşamalardan birini daha kusursuz şekilde tamamladık.— Togg (@Togg2022) May 28, 2022
Parça kontrol ve doğrulamaları ardından ilk C-SUV gövdesini robot hatlarımızda başarıyla ürettik.#GövdeGösterisi#YeniLigGemlik#Togg pic.twitter.com/IjyfO1PIud
Üretim faaliyetlerinin yer aldığı bir videonun da paylaşıldığı Twitte şu ifadelere yer verildi:
"Deneme üretimine adım adım yaklaştığımız Gemlik Tesisimizdeki çalışmalarda kilit aşamalardan birini daha kusursuz şekilde tamamladık. Parça kontrol ve doğrulamaları ardından ilk C-SUV gövdesini robot hatlarımızda başarıyla ürettik."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.