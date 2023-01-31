Dolar
18.82
Euro
20.45
Altın
1,928.49
ETH/USDT
1,572.00
BTC/USDT
22,955.00
BIST 100
4,976.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji, Türkİye'nin Otomobili

Togg akıllı cihazları için ön sipariş hakkı 3 farklı yöntemle sunulacak

Togg akıllı cihazlarına ön sipariş hakkı, NFT Açık Artırması, YeniLig Yarışması ve çekiliş yöntemleriyle kullanıcılarla buluşacak.

Tolga Yanık   | 31.01.2023
Togg akıllı cihazları için ön sipariş hakkı 3 farklı yöntemle sunulacak Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

İstanbul

Togg'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "NFT Açık Artırması, YeniLig Yarışması, çekiliş. 2023 yılında teslim edilecek Togg akıllı cihazlarına ön sipariş hakkı, 3 farklı yöntem ile kullanıcılarımızla buluşacak. Yakında, sırasıyla Togg Trumore'da!" ifadelerine yer verildi.

"Bir otomobilden fazlası için" yola çıkan Togg, dijital platformu Trumore'un ilk temas noktası olan mobil uygulamasını App Store, Google Play ve AppGallery üzerinden kullanıma sunmuştu.

Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, konuya ilişkin açıklamasında, "Hedefimize giden yolda şubat ayında da ön siparişleri açıp ilk çeyrek sonunda ilk akıllı cihazlarımızı kullanıcılarımızla buluşturmaya başlayacağız. Siparişleri bireysel kullanıcılar öncelikli olmak üzere 2023 boyunca teslim edeceğiz. " ifadelerini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Domaniç-İnegöl kara yolunda kar ulaşımda aksamaya neden oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici'ye başsağlığı diledi
Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan Kur'an-ı Kerim'e saldırılara kınama
Emine Erdoğan: Türkiye Yüzyılı'na bir damla da siz olun
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: (İsveç'in NATO üyelik süreci) olumlu adımlar atılmazsa süreç ilerlemez

Benzer haberler

Togg akıllı cihazları için ön sipariş hakkı 3 farklı yöntemle sunulacak

Togg akıllı cihazları için ön sipariş hakkı 3 farklı yöntemle sunulacak

Bursa'nın at arabalarıyla başlayan taşıt üretim serüveni yerli otomobille sürüyor

Togg, Trumore platformu üzerinden Teknoloji Kampüsü'nün gezilmesine imkan sağlayacak

Togg'un 100. yıl özel serisi için ön sipariş hakkı NFT ile gelecek

Togg'un 100. yıl özel serisi için ön sipariş hakkı NFT ile gelecek
Togg akıllı cihazı için ön siparişler Trumore platformu üzerinden verilecek

Togg akıllı cihazı için ön siparişler Trumore platformu üzerinden verilecek
Togg Yönetim Kurulu Başkanı Hisarcıklıoğlu, oyunu "TOGG'un ilk yolculuğu" adlı fotoğrafa verdi

Togg Yönetim Kurulu Başkanı Hisarcıklıoğlu, oyunu "TOGG'un ilk yolculuğu" adlı fotoğrafa verdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet