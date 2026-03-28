Teknoloji

TİKA ve T3 Vakfı, Üsküp'te "Bilim Üsküp" merkezi kuracak

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) tarafından, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te "Bilim Üsküp" merkezi kurulacak.

Dzihat Aliju  | 28.03.2026 - Güncelleme : 28.03.2026
Fotoğraf: TİKA

Üsküp

Üsküp'te kurulacak "Bilim Üsküp" merkezi için resmi protokol, TİKA Başkanı Abdullah Eren ile T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır tarafından imzalandı.

Protokol imza töreninde konuşan Eren, "Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda bilim, teknoloji ve sanatı daha geniş kitlelere ulaştırmak için T3 Vakfı ile işbirliğimizi sürdürüyoruz. Üsküp'te kuracağımız bu merkezde çocuklar ve gençlere yönelik uygulamalı teknoloji eğitimleri vereceğiz." dedi.

Kırgızistan ve Karadağ'ın ardından Kuzey Makedonya'da hayata geçirecekleri bu merkezle, geleceğin bilim insanlarının ve teknoloji liderlerinin yetişmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini kaydeden Eren, TİKA ve T3 Vakfı işbirliğiyle Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunu uluslararası alanda yaygınlaştıracaklarını söyledi.

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hıdır ise, "2017 yılından bu yana ülkemizin 81 ilinde ve dost coğrafyalarda gençleri bilim ve teknolojiyle buluşturacak projeler hayata geçiriyoruz. Dene-yap atölyeleri ve bilim merkezlerimizle güncel teknolojileri yakından takip ederek eğitim programlarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Bu tecrübeyi uluslararası alana taşımanın önemine değinerek, kurdukları bu merkezlerin, gençlerin bilim ve teknoloji alanında yetkinlik kazanmasına katkı sağlayacağına inandıklarını vurgulayan Hıdır, bu yapıların, ülkelerin kendi milli teknoloji hamlelerini gerçekleştirebilmeleri için güçlü bir altyapı oluşturacağını aktardı.

Protokol kapsamında, Üsküp şehir merkezinde hayata geçirilecek "Bilim Üsküp" merkezi, çocukları ve gençleri bilimle buluşturan modern bir eğitim ekosistemi sunacak.

Merkezde yer alacak atölyeler aracılığıyla teorik bilginin uygulamalı eğitimlerle desteklenmesi hedefleniyor.

Bilim Üsküp, teknoloji ile birlikte doğa bilimleri ve sanat alanlarına da odaklanacak.

Merkezde ekoloji ve insan biyolojisi üzerine deneyler yapılacak, tasarım atölyelerinde ise ebru, tezhip ve ahşap tasarım gibi geleneksel ve modern sanat dallarında çalışmalar yürütülecek.

