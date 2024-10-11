Tesla CEO'su Elon Musk, robotaxi, robovan ve Optimus robotlarını tanıttı
ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, martı kanat kapılara sahip, direksiyon ve pedalları olmayan robotaksi "Cybercab" ile sürücüsüz otobüs robovan ve Optimus insansı robotlarının sunumunu yaptı.
Washington
Musk, Los Angeles'daki Warner Bros stüdyosunda düzenlenen "We, Robot" etkinliğinde Tesla'nın geleceğe dair vizyonunu tanıttı.
Tesla'nın 2019'da Cybertruck tasarımının lansmanından bu yana düzenlediği ilk ürün tanıtımı olan etkinlikte Musk, tamamen otonom olan robotaksi "Cybercab" ile sahneye çıktı.
Musk, Cybercab'in 30 bin doların altında fiyattan satışa çıkacağını belirterek, şirketin robotaksiyi 2027'den önce üretmeyi umduğunu söyledi.
— Robot olmanın en zor yanı nedir?— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 11, 2024
— Sizin kadar insan olmayı öğrenmeye çalışmak
'Robotaxi', 'Robovan' ve 'Optimus' robotları, Los Angeles'daki "We, Robot" etkinliğinde tanıtıldı https://t.co/IonwD84lCb pic.twitter.com/FdEHW38M5B
Ayrıca yük veya 20 kişiye kadar yolcu taşıyabilecek otonom, elektrikli bir robovan üretme planını da duyuran Musk, robotaksi ve robovan'ın endüktif (kablosuz) şarj kullanacağını, böylelikle araçların şarj edilmesi için istasyonlara fişe takılmasına gerek kalmayacağını anlattı.
Öte yandan Musk, geliştirilmekte olan Optimus adlı insansı robotları da görücüye çıkardı. Musk tanıtım yaparken katılımcılar arasında gezen robotların içecek servisi yapmaları ve dans etmeleri dikkati çekti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.