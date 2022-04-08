Termal kameralı dronlar, güneş enerjisi santrallerinde eksikliklerin tespitini gerçekleştiriyor
İnsansız hava araçları dronların güneş enerjisi santrallerinde hata tespiti için kullanımı, santrallerin kısa zamanda denetlenmesini sağlarken, verimliliğini artırıyor ve ekonomik kayıpları en aza indiriyor.
İstanbul
Uluslararası Güneş Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı Solarex'te sergilenen farklı büyüklük, uçuş kapasitesi ve uçuş süresine sahip dronlar, sektör temsilcileri ve santral sahiplerinden ilgi görüyor.
AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, çevre koşullarından etkilenen ve verimlilik kayıpları yaşanan güneş enerji santrallerinde termal kameralı ve uzaktan kumanda edilebilir dronların kullanımıyla, çalışmayan, verimi düşük ve sorunlu panellerin tespiti hızla yapılabiliyor.
Büyük ölçekli ve yüzlerce panelden oluşan santrallerin fiziksel tespite göre çok daha kısa sürede kontrolünü sağlayan termal kameralı dronlar, santralin büyüklüğüne göre uygun niteliklerde seçilebiliyor. Bu dronlar, üzerine takılan entegre termal kameralar sayesinde gece ve gündüz görüş yeteneğine sahip oluyor. Santral sahası üzerinde uçurulan ve entegre termal kameralara sahip dronlar, bozuk, çalışmayan ve sorunlu panellerin ısıl ölçüm aracılığıyla kontrol edilmesini sağlıyor.
Önceleri askeri amaçla kullanılan dronlar, günümüzde farklı birçok sektörde yaygın kullanılıyor. Enerji sektöründe ise coğrafi olarak ölçülmesi ve ulaşılması güç olan bölgelerde haritalama için özel tasarlanan dronlar kullanılırken, güneş, rüzgar gibi santrallerin doğru ve güvenilir çalışmalarının denetlenmesi de dronlar yardımıyla gerçekleştirilebiliyor.
Zorlu hava şartlarına uygun dronlar mevcut
Dron satışı yapan Karacasulu Dış Ticaret AŞ'nin Ürün Müdürü Metin Karabatan, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, dronların üzerinde bulunan termal kameralar sayesinde çıplak gözün göremeyeceği panellerdeki ısı değişikliklerinin kolayca tespit edilebildiğini ve sorunlara hızlı müdahale şansının yakalandığını söyledi.
Güneş santrallerinin panel sayısı ve kapasitesine göre kullanılacak dron çeşitlerinin seçilebildiğini ifade eden Karabatan, şunları kaydetti:
"Zorlu hava şartlarına daha dayanıklı dron çeşitleri olduğu gibi, daha uzun uçuş süresi sağlayan batarya teknolojisi ile donatılmış dronlar da mevcut. Farklı aksesuarlarla havada daha uzun kalma potansiyellerinin yanında görüntü çekimi, termal kamera teknolojisine sahip dronlar da kullanıcılara gördüklerinin ötesinde bir görüş yeteneği sağlıyor. Herhangi bir olay anında, hızlı aksiyon alma konusunda hafif taşınabilir dronlar tercih edilebiliyor. Rutin işler için al-git özellikli cihazlar tercih ediliyor. İşletmeciler iki özelliğe de sahip ürünleri tercih edebiliyorlar."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.