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Teknoloji

'Teknolojik Tayfa' gösterisi hafta sonu İstanbul'da sahne alacak

TRT Çocuk kanalının sevilen çizgi filmlerinden Rafadan Tayfa karakterlerinin canlandırıldığı Teknolojik Tayfa gösterisi, 24-25 Eylül'de İstanbul'da geleceğin bilim insanları ve aileleriyle buluşacak.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 19.09.2022
'Teknolojik Tayfa' gösterisi hafta sonu İstanbul'da sahne alacak

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rafadan Tayfa'nın yeni sahne gösterisi Teknolojik Tayfa, Bakanlık himayesinde, TRT Çocuk, İSF Studios ve yerel yönetimlerin katkılarıyla gerçekleştirilen Türkiye turnesi kapsamında hafta sonu Ankara'da sahne aldı.

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla çocukları milli ve özgün teknolojiye teşvik etmek için hazırlanan Teknolojik Tayfa'nın, Altındağ Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen Başkent Millet Bahçesi'ndeki gösterisine Ankaralılar büyük ilgi gösterdi.

Teknoloji Tayfa'nın Türkiye turnesi, İstanbul ile devam edecek. 24 Eylül'de Esenler Dörtyol Meydanı, 25 Eylül'de ise Ümraniye Millet Bahçesinde üç seans halinde izleyiciyle buluşacak.

22 ilde 66 gösteri yapıldı

Rafadan Tayfa karakterlerinin canlandırıldığı Teknolojik Tayfa gösterisi, 26 Ağustos'ta Başkent Ankara'dan start aldı. 6 gün boyunca TEKNOFEST Karadeniz kapsamında Samsun'da çocuklarla buluşan Teknolojik Tayfa, bulunduğu şehirde her gün açık havada, binlerce çocuk ve ailesine ücretsiz gösteriler yaptı.

Teknolojik Tayfa, Türkiye turu kapsamında 2 ekip halinde 22 şehirde toplam 66 gösteri yaptı. 46 personelin görev yaptığı Teknolojik Tayfa ekibinde Rafadan Tayfa karakterlerini canlandıran 7 oyuncu bulunuyor. Oyunda, Sevim, Hale, Akın, Kamil, Mert, Hayri ve Hayrimatör karakterleri yer alıyor.

Teknolojik Tayfa, Milli Teknoloji Hamlesi hedefine uygun olarak çocukların algı düzeyine göre tasarlandı. Otonom araçlar, astronomi, uzay, yapay zeka, robotik kodlama gibi başlıklarda yerli ve milli üretimin öneminin vurgulandığı gösteride, geçmişin birikiminin geleceğe aktarılması felsefesi işleniyor.

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