Dolar
37.83
Euro
41.07
Altın
3,023.81
ETH/USDT
2,006.30
BTC/USDT
84,614.00
BIST 100
9,044.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji, Yapay zeka

Tekirdağlı girişimci yapay zekayı kullanarak bilgisayar oyunları hazırlıyor

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) desteği sayesinde Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Teknopark'ta firma açan girişimci, yapay zekayı kullanarak bilgisayar oyunları hazırlıyor.

Fırat Çakır  | 23.03.2025 - Güncelleme : 23.03.2025
Tekirdağlı girişimci yapay zekayı kullanarak bilgisayar oyunları hazırlıyor Fotoğraf: Fırat Çakır/AA

Tekirdağ

Tekirdağ'da yaşayan Özgür Alper (25), Mimarlık Fakültesinde öğrenim gördüğü sırada oyun geliştirme ve yapay zeka teknolojilerine ilgi duymaya başladı.

Sosyal medya üzerinde araştırmalar yapan Alper, zamanla kendini bu alanda geliştirdi. KOSGEB'den 2023 yılında aldığı destek sayesinde NKÜ Teknopark'ta firma açan Alper, yapay zekayla birlikte yeni oyun projelerini kullanıcılarla buluşturuyor.

Alper, AA muhabirine, yapay zekanın tüm sektörlerde kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Yapay zekayı son kullanıcıya ulaştırmanın oyunlar üzerinden daha kolay olduğunu belirten Alper, "Yapay zekayı kullanıcılarla oyunlar üzerinden buluşturmayı amaç edindim. 2023 yılında KOSGEB girişimci desteğiyle NKÜ Teknopark'ta firmamızı kurdum. Burada asıl amacım yapay zekayla projelerimi hızlı geliştirerek, son kullanıcıya daha hızlı ve verimli şekilde ulaştırmak." dedi.

Alper, ilerleyen zamanlarda konsol ve mobil platformlara yönelmek istediğini dile getirdi.

Oyun geliştirmenin bir tutku olduğunu anlatan Alper, "Oyun geliştirmeye sadece bir iş olarak bakmıyorum ve bu benim bir tutkum. Oyun geliştirirken, bir kısıtlama yok. Tamamen hayal gücümüze bağlı. Dünyada bulunan oyunculardan bir hayran kitlemiz oluştu. İnsanlar bizi takip ediyor, yaptıklarımızı araştırıyor." ifadelerini kullandı.

Alper, farklı ilgi çekici oyunlar hazırlamaya çalıştığını belirtti.

Bu yıl geliştirdiği bir oyunu beğeniye sunacağını dile getiren Alper, "Oyun geliştirmek çok zevkli ama bir o kadar zorlu. 2018 yılından bu yana gizlilik sözleşmesi imzaladığım birçok projenin içerisinde yer aldım. Bu yazın sonuna doğru yapay zekayla geliştirdiğim bir korku oyununu piyasaya sunacağım." ifadelerini kullandı.

Alper, oyunların yapay zeka sayesinde hızla geliştiğini, oyun sektöründen Türkiye'nin daha fazla pay alabileceğini belirterek, "Türkiye, genç girişimcilerin tutkusu, yatırımcıların desteği ve devletimizin teşvikleriyle yapay zeka ve oyun sektöründe küresel bir oyuncu olacak. Bu dönüşümün bir parçası olmaktan gurur duyuyorum." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan'dan "22 Mart Dünya Su Günü: Su Verimliliği Zirvesi"ne ilişkin paylaşım
Martta yağan kar Erciyes'te kayak sezonunu "bahar"a çevirdi
Depremde 99 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi F Blok'a ilişkin yeni bilirkişi raporu hazırlandı
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 140 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
13 il ve 17 ilçede mart ayı sıcaklık rekoru kırıldı

Benzer haberler

Tekirdağlı girişimci yapay zekayı kullanarak bilgisayar oyunları hazırlıyor

Tekirdağlı girişimci yapay zekayı kullanarak bilgisayar oyunları hazırlıyor

Kenyalı yayıncının hedefi, Afrikalı yazarların dünyada temsil edilmesi

Bilişim Vadisi ile Yapay Zeka Fabrikası arasında işbirliği anlaşması imzalandı

Yapay zeka kazanma odaklı programlandığında hile yapabiliyor

Yapay zeka kazanma odaklı programlandığında hile yapabiliyor
Hollywood, yapay zeka alanındaki yasaların gevşetilmesine karşı çıkıyor

Hollywood, yapay zeka alanındaki yasaların gevşetilmesine karşı çıkıyor
Özel sektör, süper bilgisayarlarla hız ve verimliliğini artıracak

Özel sektör, süper bilgisayarlarla hız ve verimliliğini artıracak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet