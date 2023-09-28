Dolar
27.42
Euro
28.91
Altın
1,873.93
ETH/USDT
1,627.80
BTC/USDT
26,525.00
BIST 100
8,221.45
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Bahçelievler'e bağlı Şirinevler semtinde bir apartman dairesinde patlama meydan geldi Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, İzmir Çiğli Havaalanı'nda ikinci gün etkinlikleriyle devam ediyor Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı
logo
Teknoloji

TEI'nin milli turbodizel havacılık motoru TEI-PD170, 35 saatlik uçuşla rekor kırdı

Türkiye'nin havacılık motorlarındaki önde gelen şirketlerinden TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI) tarafından tasarlanan ve üretilen turbodizel havacılık motoru TEI-PD170'in, kesintisiz 35 saatlik uçuşla rekor kırdığı bildirildi.

Deniz Açık  | 28.09.2023 - Güncelleme : 28.09.2023
TEI'nin milli turbodizel havacılık motoru TEI-PD170, 35 saatlik uçuşla rekor kırdı

Eskişehir

TEI'den yapılan açıklamaya göre, TEI-PD170'in AKSUNGUR İHA'sıyla gerçekleştirdiği kesintisiz 35 saatlik uçuş, "milli havacılık motoruyla ulaşılan en uzun uçuş süresi" olarak kayıtlara geçti.

TEI-PD170 motoru, AKSUNGUR ile önceki uçuşlarında 30 bin feet irtifayı geçerek bu alanda da bir rekor kırmıştı.

TEI'nin milli motoru TEI-PD170 bulunan AKSUNGUR, Ankara'dan havalanıp Çiğli Havaalanı'na giderek Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST'te katılımcıları selamlayacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tekirdağ'da sağanak etkili oluyor
"İnegöl Terkinler Çetesi" operasyonunda gözaltına alınan 35 şüpheli adliyeye sevk edildi
Mersin'de 4 yıl önce işlenen cinayeti polisin kurduğu özel ekip aydınlattı
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı
Ankara ve Isparta için gök gürültülü sağanak uyarısı

Benzer haberler

TEI'nin milli turbodizel havacılık motoru TEI-PD170, 35 saatlik uçuşla rekor kırdı

TEI'nin milli turbodizel havacılık motoru TEI-PD170, 35 saatlik uçuşla rekor kırdı

3. Eskişehir Endüstri Fuarı başladı

TEI'nin yerli turbofan motoru TEI-TF6000 TEKNOFEST'te sergilenecek

Eskişehir'in "Ahi Bacı"sı 12 yaşında başladığı kuaförlüğü yarım asırdır sürdürüyor

Eskişehir'in "Ahi Bacı"sı 12 yaşında başladığı kuaförlüğü yarım asırdır sürdürüyor
Eskişehirli kadın master atlet, rekorlarını 2024'te geliştirme peşinde

Eskişehirli kadın master atlet, rekorlarını 2024'te geliştirme peşinde

İzmir'de düşen helikopterde hayatını kaybeden pilot Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'de düşen helikopterde hayatını kaybeden pilot Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet