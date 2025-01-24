Dolar
35.69
Euro
37.39
Altın
2,778.19
ETH/USDT
3,396.60
BTC/USDT
105,419.00
BIST 100
10,082.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Malatya 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Konya’da KOP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Teknoloji

TEI ile Atatürk Üniversitesi, yerli motor teknolojisini geliştirmek için işbirliği yapacak

TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) ile Atatürk Üniversitesinin, yerli motor teknolojisinin geliştirilmesi kapsamında işbirliği yapacağı bildirildi.

Hilmi Tunahan Karakaya  | 24.01.2025 - Güncelleme : 24.01.2025
TEI ile Atatürk Üniversitesi, yerli motor teknolojisini geliştirmek için işbirliği yapacak Fotoğraf: Atatürk Üniversitesi

Erzurum

Üniversiteden yapılan açıklamada, Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nun, beraberindeki 7 kişilik heyetle Eskişehir ziyareti kapsamında TUSAŞ Motor Sanayii AŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit ve teknik ekibiyle bir araya geldiği belirtildi.

Üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek, yerli ve milli teknoloji hamlesine katkı sağlamak ve araştırma kapasitesini genişletmek amacıyla gerçekleşen görüşmenin stratejik öneme sahip işbirliklerine zemin hazırladığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ziyaret kapsamında Atatürk Üniversitesi ve TEI arasında Türk motorlarının geliştirilmesi için yüzey kaplama ve yüksek irtifa ateşleme sistemlerinin iyileştirilmesi gibi konularda ortak projeler yürütülmesi kararlaştırıldı. Bu işbirliği, yerli ve milli motor teknolojilerinin daha ileriye taşınmasında önemli rol oynayacak.

Anlaşmanın bir diğer önemli sonucu ise TEI tarafından geliştirilen uçak motorlarının testlerinin Atatürk Üniversitesi'nde yapılması oldu. Bu adım, üniversitenin teknik altyapısının ve mühendislik birikiminin Türkiye'nin havacılık ve savunma sanayisine hizmet edecek şekilde kullanılmasını sağlayacak."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Hacımüftüoğlu, işbirliğinin Türk savunma sanayisine ve bilimsel araştırmalara önemli katkılar sunacağını aktararak, "Bilim ve teknolojide milli hedeflerimize ulaşmak için akademi ve sanayinin birlikte hareket etmesi büyük önem taşıyor." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyanet, 50 ilçe müftüsü ve 6 kadın il müftü yardımcısı alacak
Karaman'da İbrala Barajı'nda kuraklığın etkisi görülüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kartalkaya otel yangınında milletimize bu büyük acıları yaşatanlar mutlaka yargıya hesap verecek
Bolu Kartalkaya'daki yangın soruşturmasında gözaltı sayısı 14'e yükseldi
Topuk Yaylası Göleti'nin yüzeyi kısmen buzla kaplandı

Benzer haberler

TEI ile Atatürk Üniversitesi, yerli motor teknolojisini geliştirmek için işbirliği yapacak

TEI ile Atatürk Üniversitesi, yerli motor teknolojisini geliştirmek için işbirliği yapacak

Sağlıkta dijital entegrasyon hekimleri de hastaları da memnun etti

Bazı illerde kar yağışı etkili oldu

Erzurum merkezli araç kiralama dolandırıcılığı soruşturmasında 83 zanlı tutuklandı

Erzurum merkezli araç kiralama dolandırıcılığı soruşturmasında 83 zanlı tutuklandı
Palandöken Olimpik Yüzme Havuzu yüksek irtifasıyla artık dünya çapında tanınıyor

Palandöken Olimpik Yüzme Havuzu yüksek irtifasıyla artık dünya çapında tanınıyor
Erzurum Valisi Çiftçi, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Erzurum Valisi Çiftçi, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet