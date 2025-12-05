Take Off İstanbul Girişimcilik Zirvesi 8. kez kapılarını açmaya hazırlanıyor
Bölgenin en kapsamlı girişimcilik zirvesi Take Off İstanbul, 10-11 Aralık’ta İstanbul Fuar Merkezi’nde dünyanın çeşitli ülkelerinden yatırımcıları, girişimcileri ve ekosistemin önde gelen paydaşlarını bir araya getirecek.
Take Off İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 8. kez düzenlenecek zirve, dünyanın çeşitli ülkelerinden yatırımcıları, girişimcileri ve ekosistemin önde gelen paydaşlarını İstanbul'da buluşturacak.
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi öncülüğünde gerçekleştirilecek etkinlik, Türkiye’nin küresel inovasyon vizyonunu destekleyen stratejik bir platform olma özelliği taşıyor.
Küresel girişim ve yatırım ekosisteminin buluşma noktası olması hedeflenen zirve, bu yıl uluslararası katılımla dikkati çekiyor. Etkinlik, 40 ülkeden 500'ü aşkın girişimi, 250'den fazla yatırımcıyı, 80 partneri ve 13 sponsor kurumu aynı çatı altında toplayacak.
Uluslararası iş birliklerinin ön plana çıkacağı organizasyonda İspanya, Bangladeş, Kuzey Makedonya ve Özbekistan ülke pavilyonları kurarak kendi ekosistemlerindeki start-up'ları tanıtma fırsatı bulacak. Katılımcıların yeni iş bağlantıları oluşturmasını desteklemek amacıyla "Girişimci Etkinliği" ve "Uluslararası Yatırımcı Buluşması" gibi özel programlar da zirve takviminde yer alacak.
Yapay zeka ve fintech gündemde olacak
Girişimlerin küresel ölçekte büyümesine zemin hazırlayan Take Off İstanbul, 2018 yılından bu yana yaklaşık 1000 girişimi ağırladı. Zirve, bugüne kadar sağladığı toplam 1,8 milyon dolarlık yatırım desteğiyle girişimcilik ekosistemine önemli bir katkı sundu.
Zirvenin ana sahne programında üretken yapay zeka, derin teknoloji, fintech inovasyonları, küresel yatırım trendleri ve sürdürülebilirlik gibi teknoloji dünyasının gündemindeki başlıklar ele alınacak. Ziyaretçiler ana sahnede uzman konuşmacıları dinleme, yan sahnede ise seçilen girişimlerin sunumlarını takip etme imkanı bulacak.
Ekosistemdeki genç yetenekleri desteklemek amacıyla öğrencilere yönelik özel eğitim oturumlarının düzenleneceği etkinlikte, gönüllülük modeliyle topluluk bilincinin güçlendirilmesi hedefleniyor.
Ziyaretçi kayıtlarının devam ettiği etkinliğe katılmak isteyenler, başvurularını "https://takeoffistanbul.com/tr/" adresinden gerçekleştirebilecek.