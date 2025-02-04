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Teknoloji

STM'den, mobil uygulamalardaki güvenlik açıklarına ilişkin değerlendirme

STM'nin Teknolojik Düşünce Merkezi "ThinkTech", Ekim-Kasım-Aralık 2024 dönemine ilişkin Siber Tehdit Durum Raporu'nu yayımladı.

Kerem Alp Eren Kaya  | 04.02.2025 - Güncelleme : 04.02.2025
STM'den, mobil uygulamalardaki güvenlik açıklarına ilişkin değerlendirme

İstanbul

STM'den yapılan açıklamaya göre, Siber Tehdit Durum Raporu'nda, mobil uygulamalar üzerinden gerçekleştirilen siber saldırılar incelendi.

STM'nin siber güvenlik uzmanları tarafından hazırlanan raporda, "mobil uygulama güvenliğinde dikkat edilmesi gerekenler", "NFT satış platformu kullanıcılarını hedef alan oltalama saldırıları", "kuantum bilgisayarların geldiği son nokta" ve "son dönemde en çok siber saldırı yapan ülkeler" gibi güncel ve ilginç konu başlıkları da yer alıyor.

Raporda, bazı mobil uygulamaların OneSignal kütüphanesiyle gerçekleştirdiği ve kritik bilgileri güvenli olmayan şekilde sakladığı örneklere yer verildi. Kullanıcıların buna karşı önemli verilerini dikkatli şekilde koruması gerektiği vurgulandı.

Raporda ayrıca, NFT satış platformlarını hedef alan oltalama saldırılarının arttığına işaret edilerek, sahte pazar yerleri aracılığıyla kullanıcıların kripto cüzdan bilgilerinin ele geçirilmeye çalışıldığı belirtildi. Kullanıcıların, e-posta ve bağlantıların kaynağını dikkatlice incelemesi, şüpheli bağlantılara tıklamadan önce güvenilirliği doğrulaması tavsiye edildi.

STM'nin Honeypot (bal küpü-tuzak sunucu) sensörlerinden elde edilen verilere göre, Ekim-Kasım-Aralık 2024 döneminde toplam 1 milyon 551 bin siber saldırı tespit edildi. En fazla saldırı, 270 bin girişimle Estonya'dan gelirken, Bulgaristan 248 bin saldırıyla ikinci sırada yer aldı. Bu ülkeleri sırasıyla Rusya, Romanya, ABD, Hindistan, Hollanda, Bolivya, İran ve Mısır takip etti.

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