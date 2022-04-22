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Teknoloji

SSB Başkanı Demir, yerli üretim ilk çoklu bombaatarın teslimatının yapıldığını bildirdi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) İsmail Demir, "Yerli olarak ürettiğimiz ve birden fazla çeşit mühimmat atabilen ilk çoklu bombaatarımız TG40-BA’nın ilk teslimatlarını gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Cüneyt Kemal Özkök   | 22.04.2022
SSB Başkanı Demir, yerli üretim ilk çoklu bombaatarın teslimatının yapıldığını bildirdi

Ankara

Demir, sosyal medya hesabından konuya ilişkin şu paylaşımda bulundu:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi bölgemizin en güçlü ordusu olana kadar çalışmaya devam edeceğiz. Bu vizyondan hareketle yerli olarak ürettiğimiz ve birden fazla çeşit mühimmat atabilen ilk çoklu bombaatarımız TG40-BA’nın ilk teslimatlarını gerçekleştirdik."

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