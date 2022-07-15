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Teknoloji

SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'na 25'inci görevini gerçekleştirdi

SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) malzeme taşıyan kargo mekiğini yörüngeye fırlattı.

Ekip   | 15.07.2022
SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'na 25'inci görevini gerçekleştirdi

Houston

NASA’nın Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden ISS’ye yaklaşık 3 tonluk malzeme taşıyan Dragon kargo mekiği Falcon 9 roketi ile fırlatıldı.

Gönderilen malzemeler arasında, bilimsel araştırmalarda kullanılacak teknik ekipmanlar ve gıda maddeleri yer aldı.

Görev kapsamında ISS’ye gönderilen kargonun, Dünya yüzeyindeki mineral dağılımını anlamaya yönelik çalışmalarda kullanılacağı aktarıldı.

Bilim insanlarının bazı kurak alanlardan gelen tozun rüzgarlarla dünyanın farklı yerlerine nasıl taşındığını ve bu durumun küresel iklim sistemindeki etkisini araştıracağı kaydedildi.

Dragon mekiğinin 36 saat yörüngede kaldıktan sonra 16 Temmuz’da 15.20 civarında ISS’ye kenetleneceği belirtildi.

SpaceX böylece “CRS-25” adını verdiği 25’inci görevini gerçekleştirdi. Görevin 33 gün sürmesi bekleniyor.

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