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Bilim Teknoloji

SpaceX, Starlink uydularının fırlatışını kötü hava koşulları nedeniyle yarına erteledi

ABD'li roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Starlink internet uydu ağının parçası olacak 60 yeni iletişim uydusunun fırlatılışını kötü hava koşulları nedeniyle yarına erteledi.

Emre Aytekin   | 15.02.2021
SpaceX, Starlink uydularının fırlatışını kötü hava koşulları nedeniyle yarına erteledi

Ankara

Şirketten yapılan açıklamada, bugün Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay İstasyonundan yapılması planlanan fırlatışın, kötü hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Açıklamada, fırlatışın yarın TSİ 06.59'da yapılacağı kaydedildi.

En son 4 Şubat'ta 60 uydu fırlatılmıştı

SpaceX, en son 4 Şubat'ta Starlink ağının parçası 60 uyduyu, "Falcon 9" roketiyle Cape Canaveral Uzay İstasyonundan fırlatmıştı. Bu, şirketin Starlink projesi kapsamındaki gerçekleştirdiği 18'inci fırlatış olmuştu.

SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk takım uydu ağı kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

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