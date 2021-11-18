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Teknoloji

SpaceX, 2022 başında Starship'i dünya yörüngesine göndermeyi deneyecek

ABD'li uzay teknolojileri firması SpaceX, Starship uzay aracını 2022 başında dünyanın yörüngesine fırlatmak için deneme uçuşu gerçekleştirecek.

Mücahit Oktay   | 18.11.2021
SpaceX, 2022 başında Starship'i dünya yörüngesine göndermeyi deneyecek

New York

SpaceX kurucusu Elon Musk, ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) desteğiyle geliştirilen Starship'i Ocak 2022'de ilk defa yörüngeye fırlatmayı deneyeceklerini açıkladı.

Ulusal Akademiler Uzay Çalışmaları Kurulunun toplantısına çevrim içi katılan Musk, Ay'a dönüş projesi kapsamında geliştirilen Starship'in uçuş hazırlıklarıyla ilgili, "Aralık'ta test çalışmalarını hızlandıracağız. İlk uçuşla ilgili risk çok fazla, bu yüzden başarı olasılığının çok yüksek olduğunu söyleyemem." dedi.

Buna rağmen çok ilerleme kaydedeceklerini söyleyen Musk, ilk kez bir mega güçlendiricinin üzerinde fırlatılacak Starship'in 2022 bitmeden başarılı bir şekilde yörüngeye ulaşacağından emin olduğunu ifade etti.

NASA, nisan ayında "Artemis" programı çerçevesinde 2025'te Ay'a gidecek astronotların iniş kapsülünün inşası için SpaceX'i seçtiğini duyurmuştu.

SpaceX, Starship'in SN15 prototipini 5'inci denemesinde yaklaşık 10 dakikalık yüksek irtifa uçuşunun ardından güvenli bir şekilde yere indirmeyi başarmıştı.

2028'e kadar sürmesi planlanan insanlı seferlerin ardından Ay yörüngesinde uzay istasyonu kurulması ve burası basamak olarak kullanılarak Mars'a insanlı seferler düzenlenmesi hedefleniyor.


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