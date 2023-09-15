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Teknoloji

Soyuz MS-24 ile iki Rus ve bir Amerikalı uzaya gönderildi

Rus kozmonotlar Oleg Kononenko ile Nikolay Çub ve Amerikan astronotu Loral O’Hara’yı taşıyan Rus uzay aracı Soyuz MS-24, Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üssü’nden uzaya fırlatıldı.

Meiramgul Kussainova  | 15.09.2023 - Güncelleme : 15.09.2023
Soyuz MS-24 ile iki Rus ve bir Amerikalı uzaya gönderildi

Astana

Uzay aracını fırlatma anı, Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos’un internet sayfasından canlı yayınlandı.

Roscosmos kozmonotları Oleg Kononenko ile Nikolay Çub ve ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotu Loral O’Hara’yı taşıyan Rus uzay aracı Soyuz MS-24, TSİ ile 18.44’te Kazakistan’ın güneyindeki Baykonur Uzay Üssü’nden başarıyla uzaya fırlatıldı.

Yaklaşık 3 saat sürecek uzay yolculuğu sonrası ekibin TSİ ile 21.44’te Rusya’nın Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki (UUI) araştırma modülü Rassvet’e kenetlenmesi bekleniyor.

Ekipteki Nikolay Çub ile Loral O’Hara ilk kez uzay uçuşu gerçekleştirirken, diğer Rus kozmonot Oleg Kononenko’nun bu seferiyle uzayda bin günden fazla kalan dünyadaki ilk insan olarak kayıtlara geçmesi bekleniyor.

UUI’de yaklaşık bir yıl kalacak uzay ekibi bu sürede 4 kere uzay yürüyüşüne çıkacak. Amerikan astronotu O’Hara ise Mart 2024’te dünyaya dönüş yapacak.

Soyuz MS-24 uzay aracı, ekibin yanı sıra uzaya fotoğraf ve video ekipmanı, belgeler, gıda, taze yiyecek, ekibin özel eşyaları, bilimsel deneylere gerekli ekipmanlar olmak üzere toplam 120 kilogram yük götürüyor.

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