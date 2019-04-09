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Bilim Teknoloji

Soğuk plazma havadaki virüsleri etkisiz hale getiriyor

Isı yaymayan elektrik yüklü iyon dalgalarının hava yoluyla yayılan virüsleri engellediği belirlendi.

Emre Aytekin   | 09.04.2019
Soğuk plazma havadaki virüsleri etkisiz hale getiriyor

Ankara

Bilim adamları soğuk plazmanın hava yoluyla yayılan virüsleri yüzde 99,9 oranında engellediğini bildirdi.

ABD'nin Michigan Üniversitesinden araştırmacılar, elektrik yüklü iyonlarla oluşturulan plazma akımlarının havadaki virüsleri yok ederek veya etkisiz hale getirerek engellediğini belirledi.

Bilim adamları, plazma reaktörüyle ortaya çıkardıkları ısı yaymayan elektrik yüklü iyon dalgalarının hava yoluyla yayılan test virüsünü yüzde 99,9 oranında etkisiz hale getirdiğini ifade etti.

Plazmadaki yüklü iyonların çapışarak çıkardıkları kıvılcımla serbest kalan atomların virüsün havaya yaydığı hastalık bulaştıran patojenleri oksitlediği ve bu yolla virüsün hücreleri etkileme kabiliyetini akamete uğrattığı kaydedildi.

Araştırmanın sonuçları, "Journal of Physics D: Applied Physics" dergisinde yayımlandı.

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