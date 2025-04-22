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Teknoloji

Simav'daki depremlerin tespit edilmemiş ve haritalanmamış yerde gerçekleştiği bildirildi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Simav Teknoloji Fakültesi Dekanı ve Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Cafer Özkul, Simav’daki depremler için, "Bu küçük depremler, daha önce tespit edilmemiş ve haritalanmamış bir bölgede meydana geldi." dedi.

Muharrem Cin  | 22.04.2025 - Güncelleme : 22.04.2025
Simav'daki depremlerin tespit edilmemiş ve haritalanmamış yerde gerçekleştiği bildirildi Fotoğraf: Muharrem Cin/AA

Kütahya

Özkul, AA muhabirine, Simav ilçesinin Türkiye'nin aktif tektonik bölgelerinin birisinde yer aldığını söyledi.

Son 3 gündür bölgede sismik hareketlilik yaşandığını belirten Özkul, şunları kaydetti:

"Simav'da 19 Nisan'dan bu yana 100'ün üzerinde deprem meydana gelmiştir. Bu depremlerin en büyüğü dün akşam 4,3 büyüklüğünde olmuştur. Bu depremlere baktığımızda 19 Nisan'dan 21 Nisan'a kadar büyüklüklerinin arttığını görüyoruz. 21 Nisan'dan itibaren de artık deprem büyüklüğünün azaldığını görüyoruz."

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Prof. Dr. Özkul, Yemişli köyü yakınlarındaki sismik aktivitelerin büyük deprem üretebilecek 3 önemli fay zonu arasında olduğunu belirterek, "Yemişli çevresindeki depremler Simav Fay Zonu, Emet-Gediz Fay Zonu ve Naşa Fay Zonu arasında kalan bir bölgede yer alıyor. Küçük ölçekteki bu depremler, daha önce tespit edilmemiş ve haritalanmamış bir yerde gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

"Detaylı saha çalışmalarıyla daha iyi bilimsel veriler elde edilebilir"

Özkul, bölgede yaşanacak küçük depremlerin sağlam olmayan binaların duvarlarının çatlamasına neden olabileceğini vurguladı.

Bölgedeki sismik aktivitenin öncü ve artçı depremler olarak değerlendirilebileceğini bildiren Özkul, şu değerlendirmede bulundu:

"Dün akşam meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremden önce yaklaşık 50 sarsıntı olmuştu. Bu depremleri öncü depremler olarak değerlendirebiliriz. Sonrasındaki sarsıntıları da artçı depremler olarak değerlendirebiliriz. Bölgedeki sismik aktiviteler normal görünmüyor. Burada yapılacak detaylı saha çalışmalarıyla bölgede yaşanan depremlerle ilgili daha iyi bilimsel veriler elde edilebilir."

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