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Bilim Teknoloji

Siirt Üniversitesinden 3 akademisyen, 'Dünyanın en etkili bilim insanları' listesinde yer aldı

Siirt Üniversitesinden (SİÜ) Prof. Dr. Cafer Saka, Doç. Dr. Ali Akgül ve Doç. Dr. Yılmaz Kaya, dünyadaki en başarılı bilim insanları listesinde yer aldı.

Mehmet Niyazi Deniz   | 02.12.2020
Siirt Üniversitesinden 3 akademisyen, 'Dünyanın en etkili bilim insanları' listesinde yer aldı

Siirt

Siirt Üniversitesinden (SİÜ) üç akademisyen, dünyadaki en başarılı bilim insanları listesinde yer aldı.

SİÜ'den yapılan açıklamaya göre, Stanford Üniversitesi bilim insanlarından Prof. Dr. John P. A. Loannidis ve ekibince hazırlanan, farklı alt disiplinlerde dünyadaki 7 milyon akademisyen arasından ilk yüzde 2'lik dilime giren 160 bin kişiden oluşan liste Plos Biology Dergisi'nde yayımlandı.

Araştırmanın, bilimsel makalelerin, atıf oranlarının, yazar sırası ve sayısı gibi kriterlerin, kompozit indikatör bilimsel etki endeksi kullanılarak değerlendirmeye alındığı belirtilen açıklamada, SİÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cafer Saka, Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Ali Akgül ve Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Yılmaz Kaya'nın listede yer aldığı belirtildi.

Listede Türkiye'den toplam 614 akademisyenin yer aldığı kaydedildi.

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