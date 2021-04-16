Euro
9.69
Dolar
8.08
BIST 100
1,408.75
Altın
1,774.85
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Bilim Teknoloji

Savunmadaki büyük buluşma IDEF'21 için geri sayım

Türk savunma sanayisini yurt dışı heyet ve firmalarla buluşturacak 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın katılımcıları netleşiyor.

Göksel Yıldırım   | 16.04.2021
Savunmadaki büyük buluşma IDEF'21 için geri sayım

Ankara

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından organize edilen IDEF’21, 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, 25-28 Mayıs'taİstanbul Büyükçekmece’deki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Türkiye’nin ve dünyanın savunma sanayisinin önde gelen şirketlerinin önemli buluşma platformlarından olan IDEF’21’e, yurt içinden ve dışından 1000’in üzerinde firmanın katılması bekleniyor.

Fuara katılacağını bildiren üst düzey yetkililerin arasında 24 bakan yer alıyor. Fuara katılacak heyetlerde bakanların yanı sıra bakan yardımcısı, genelkurmay başkanı, genelkurmay başkan yardımcısı, hava kuvvetleri komutanı, kara kuvvetleri komutanı, deniz kuvvetleri komutanı, jandarma genel komutanı, sahil güvenlik komutanı, emniyet genel müdürü ve müsteşar seviyesinde üst düzey yetkililer bulunuyor.

15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda, geçmiş fuarlarda olduğu gibi mütekabiliyet esasına dayalı olarak yurt dışı heyet davetleri, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşları, Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yapıldı. IDEF’21 için hazırlıklar sürerken, davet edilen heyet sayısı 446'ya yükseldi. Bu davetlere geçtiğimiz fuarlara göre çok daha erken dönüşler alınmaya başlanırken, nisan başı itibarıyla 95 heyet, fuara katılacağını bildirdi. Fuar açılışına kadar bu sayının artacağı vurgulanıyor.

Görüşmeler Platformu katılımcılar için hazırlanıyor

2019'da olduğu gibi bu yıl da katılımcı-katılımcı, heyet-katılımcı, katılımcı-Türk tedarik makamı, heyet-Türk tedarik makamı, heyet-heyet görüşmeleri planlı bir şekilde gerçekleştirilecek. Görüşmelerin organize edilmesi ve fuar süresi içinde maksimum verimle toplantıların gerçekleştirilmesi için çalışmalar özel bir ekip tarafından titizlikle yürütülüyor.

IDEF’21, katılımcılarına dijital uygulamaların etkin bir şekilde kullanıldığı "yeni nesil hibrit fuar" deneyimini de yaşatacak.

TÜYAP tarafından özgün olarak geliştirilen ve akıllı eşleştirme sistemi ve özel algoritmalar kullanılarak oluşturulan dijital platformlar, savunma sanayisi profesyonellerinin yeni iş birlikleri kurmasına katkı sağlayacak.

Düzenlendiği her yıl katılımcı ve ziyaretçilerin yoğun ilgisi ile karşılaşan IDEF’te bu yıl da verimli ve güvenli bir fuar ortamı için her türlü önlem alınarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri titizlikle uygulanacak.

IDEF’21’in düzenleneceği TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi, Türk Standartları Enstitüsü COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi’ne sahip ilk ve tek fuar merkezi olma özelliğine sahip bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Filistin'de son 24 saatte 1700'den fazla kişi Kovid-19'a yakalandı
Kovid-19 salgınında bağışıklık kazanmada en etkili yöntem aşı
Hindistanlı aşı üreticisi, ABD'den hammadde ihracat ambargosunu kaldırmasını talep etti
Atlattığı Kovid-19'un ardından 'MIS-C' teşhisi konulan 14 yaşındaki Eylül, iyileşeceği günü bekliyor
Anestezi ve yatıştırıcı ilaçların teminindeki sıkıntı Brezilya sağlık sistemini tehdit ediyor

Benzer haberler

Savunmadaki büyük buluşma IDEF'21 için geri sayım

Savunmadaki büyük buluşma IDEF'21 için geri sayım

Otokar'da hedef 'tam gaz' ihracat

Savunmadaki yatırım ve çalışmalara kredi desteği büyüyor