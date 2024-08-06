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Teknoloji

Savunma sanayisinde dünyada ilk 100'e giren Türk şirketi sayısı 5'e yükseldi

ABD merkezli dünyanın en prestijli savunma sanayi listesi kabul edilen "Defense News Top 100"deki Türk şirketi sayısı 5'e yükseldi.

Tolga Yanık  | 06.08.2024 - Güncelleme : 06.08.2024
Savunma sanayisinde dünyada ilk 100'e giren Türk şirketi sayısı 5'e yükseldi

İstanbul

Türk şirketleri arasında Defense News Top 100'ün en üstünde 42. sırada ASELSAN yer aldı. TUSAŞ 50, Roketsan 71, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) 84 ve ASFAT 94. sırada kendisine yer buldu.

2023'te 4 Türk şirketinin bulunduğu listede, bu yıl Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) ilk defa yer aldı.

Geçen yıl 47. sırada bulunan ASELSAN 42. sıraya, 58. sırada bulunan TUSAŞ 50. sıraya, 100. sırada bulunan ASFAT ise 94. sıraya yükseldi. Böylece listeye giren tüm Türk şirketleri geçen yıla göre sıralarını yükseltti.

İlk 10 şirketin 6'sı ABD, 3'ü Çin, 1'i Birleşik Krallık'tan

Listenin ilk 10 sırasında ABD'den 6 şirket, Çin'den 3 şirket, Birleşik Krallık'tan 1 şirket yer aldı.

Lockheed Martin zirvedeki yerini korurken, bu şirketi Aviation Industry Corporation of China ve RTX izledi.

Northrop Grumman'ın 4, General Dynamics'in 5. olduğu listede, Boeing 6. sırada kendisine yer buldu.

BAE Systems 7, China State Shipbuilding Corporation Limited 8, China North Industries Group Corporation Limited 9 ve L3Harris Technologies 10. sırada yer aldı.

"Türkiye, dünyada ilk 100 listesinde 5 ve üzeri şirketi bulunan 5 ülkeden biri oldu"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, konuya ilişkin açıklamasında, Türk savunma sanayisinin her geçen gün daha da büyüdüğünü, geliştiğini, güçlendiğini ve yükseldiğini ifade etti.

Geniş, nitelikli ve dinamik ekosistemle, sahada kendini ispat etmiş sistemlerle ve her geçen gün büyüyen ihracat potansiyeliyle Türkiye'nin de artık devler liginde önemli bir aktör olduğunu tüm dünyaya gösterdiklerini belirten Görgün, şunları kaydetti:

"Defence News tarafından gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre, dünyanın en büyük 100 şirketi arasında ilk 50'de 2, ilk 100'de ise toplam 5 firmamız yer alıyor. Türkiye savunma sanayisi alanında dünyada ilk 100 listesinde 5 ve üzeri şirketi bulunan 5 ülkeden biri oldu.

Uluslararası alanda yakalanan bu başarının arkasında, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın koşulsuz desteği ve Türk mühendislerinin akıl ve alın teri bulunuyor. Defence News İlk 100'de yer alan firmalarımızı ve çalışanlarını tebrik ediyorum. Savunma sanayi ekosistemi olarak, yorulmadan, durmadan gece gündüz çalışmaya, başarılarımıza her geçen gün yeni başarılar eklemeye devam edeceğiz."

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