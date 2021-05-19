Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Türkiye kritik teknolojilerin tüketicisi değil üreticisi olacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye kritik teknolojilerin tüketicisi değil üreticisi olacak, teknolojinin satıldığı bir pazar değil dünyaya yayıldığı üretim üssü olacak" dedi.
Cenevre
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bakanlık çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Varank şunları kaydetti:
"Türkiye kritik teknolojilerin tüketicisi değil üreticisi olacak, teknolojinin satıldığı bir pazar değil dünyaya yayıldığı üretim üssü olacak."
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