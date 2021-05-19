Euro
10.25
Dolar
8.41
BIST 100
1,459.57
Altın
1,867.62
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Bilim Teknoloji

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Türkiye kritik teknolojilerin tüketicisi değil üreticisi olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye kritik teknolojilerin tüketicisi değil üreticisi olacak, teknolojinin satıldığı bir pazar değil dünyaya yayıldığı üretim üssü olacak" dedi.

Bayram Altuğ   | 19.05.2021
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Türkiye kritik teknolojilerin tüketicisi değil üreticisi olacak

Cenevre

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bakanlık çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Varank şunları kaydetti:

"Türkiye kritik teknolojilerin tüketicisi değil üreticisi olacak, teknolojinin satıldığı bir pazar değil dünyaya yayıldığı üretim üssü olacak."

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de son 24 saatte 11 bin 553 kişinin testi pozitif çıktı
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 26 milyon 912 bin 166 oldu
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 165 milyonu geçti
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 587 bin 225'e yükseldi

Benzer haberler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Türkiye kritik teknolojilerin tüketicisi değil üreticisi olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Türkiye kritik teknolojilerin tüketicisi değil üreticisi olacak

Bakan Varank: VLP aşısında da Faz 2'ye geçmeyi planlıyoruz

Bakan Varank: Sanayi üretimi üst üste 11 aylık yükseliş eğilimini korudu

Bakan Varank, 'yatirimadestek.gov.tr' sitesini bir video ile anlattı

Bakan Varank, 'yatirimadestek.gov.tr' sitesini bir video ile anlattı
Bakan Varank, gökyüzündeki parlamanın Starlink Leo Uyduları'nın geçişinden kaynaklandığını bildirdi

Bakan Varank, gökyüzündeki parlamanın Starlink Leo Uyduları'nın geçişinden kaynaklandığını bildirdi
Bakan Varank 'yeni nesil kodlama yolculuğu'nun başladığını duyurdu

Bakan Varank 'yeni nesil kodlama yolculuğu'nun başladığını duyurdu