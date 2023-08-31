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Teknoloji

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, TEKNOFEST alanındaki stantları ziyaret etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST'e 2. gününde de muazzam bir ilgili olduğunu belirterek, katılımın 7'den 70'e olmasının gurur verici olduğunu bildirdi.

Enes Duran  | 31.08.2023 - Güncelleme : 31.08.2023
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, TEKNOFEST alanındaki stantları ziyaret etti

Ankara

Anadolu Ajansının 8. kez global iletişim ortağı olduğu, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştirilen TEKNOFEST, Etimesgut Havaalanı'nda teknoloji ve bilim meraklılarına kapılarını açtı.

Bakan Kacır, etkinliğin ikinci gününde TEKNOFEST alanındaki stantları gezdi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Festivali ziyaret eden vatandaşlarla da fotoğraf çektiren ve sohbet eden Kacır, burada gazetecilere de açıklamalarda bulundu.

Kacır, Ankara'nın dört bir yanından ve çevre illerden festivale akın eden vatandaşlarla sohbet ettiklerini belirterek, herkesin milli teknoloji hamlesi ve Türkiye'nin tam bağımsızlık yolculuğuyla gurur duyduğunu kaydetti.

TEKNOFEST'i 6'ncı yılında ilk defa Ankara'ya getirme fırsatı bulduklarını belirten Kacır, şunları kaydetti:

"Bugün de muazzam bir ilgi var. Bizi gururlandıran 7'den 70'e bir katılımın olması. TEKNOFEST gençler için çok şey ifade ediyor ama 60'lı, 70'li, 80'li yaşlarında olup kendini hala genç hissedenler için de çok şey ifade ediyor. Çünkü özellikle o yaş grubu Türkiye'nin tarihini iyi biliyor. Akamete uğratılmış milli teknoloji serüvenimizi gençlerden daha iyi biliyor. Dolayısıyla onlar için bugün geldiğimiz noktada tam bağımsızlık yolculuğunda işte bu meydanda sergilenen, gökyüzüyle buluşan yüksek teknoloji ürünlerini geliştirebilen bir ülke olunması ayrı bir anlam taşıyor."

Kacır, daha sonra haberleşme ve iletişim teknolojileri çadırına girerek TEKNOFEST Girişim Yarışması'na katılan gençlerin projelerini inceledi ve birlikte fotoğraf çektirdi.

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