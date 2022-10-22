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Teknoloji

Sakarya ve İstanbul'da 2 alan teknoloji geliştirme bölgesi ilan edildi

Sakarya ve İstanbul'da 2 alan, "Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi" ve "Altınbaş Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi" olarak tespit edildi.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 22.10.2022
Sakarya ve İstanbul'da 2 alan teknoloji geliştirme bölgesi ilan edildi

Ankara

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki yaklaşık 7 bin metrekare alan, "Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi" olarak ilan edildi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki 7 bin 203 metrekare alan da "Altınbaş Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi" olarak belirlendi.


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