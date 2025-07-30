Dolar
40.58
Euro
46.88
Altın
3,328.91
ETH/USDT
3,801.60
BTC/USDT
118,314.00
BIST 100
10,612.66
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Rusya'nın doğusunda Kamçatka Yarımadası'nda 8,8 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısında bulunuldu. Hawaii sahilinden yayındayız
logo
Teknoloji

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Türkiye'nin sosyal medya platformu NeXT Sosyal'e katıldı

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Türkiye'nin sosyal medya platformu NeXT Sosyal'e katıldı.

Alper Şaşmaz  | 30.07.2025 - Güncelleme : 30.07.2025
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Türkiye'nin sosyal medya platformu NeXT Sosyal'e katıldı

Ankara

Saadet Partisinden yapılan yazılı açıklamada, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın, siyasi parti genel başkanlarını NeXT Sosyal'e katılmaya davet ettiği anımsatılarak, Arıkan'ın "mahmutarikansp" şeklinde sosyal medya hesabı açtığı belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

​​​​​​​Platforma katılmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Arıkan, şu ifadeleri kullandı:

"İletişim güvenliğinin hayati bir önem taşıdığı günümüzde yerli ve milli NeXT Sosyal'i geliştiren Sayın Selçuk Bayraktar'ı kutluyorum. Özellikle sosyal medya aracılığıyla yayılan ve gençlerimizin ahlaki değerlerini aşındıran her türlü içerik ve paylaşımların, bu sosyal ağın yaygınlaşmasıyla biteceğine inanıyorum. Dijital iletişim; çağımızın bir gerçeğidir ve mutlaka yerli markalar aracılığıyla yapılmalıdır. Bu atılan adımın giderek daha da güçlenmesini ve her alanda öncü olmasını temenni ediyor, emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum. NeXT Sosyal dünyasına adım atmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Hayırlı olsun."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Yerlikaya: 1 Haziran'dan bugüne orman yangınlarında 13 ilde 407 konut, 17 iş yeri ve 96 ahır hasar aldı
Türkiye-Gürcistan 6. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı yarın Tiflis'te yapılacak
Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için verilen süre yarın sona eriyor
Manavgatlı çiftçi, kendisini yaralayan aslanın öldürülmesinin üzüntüsünü yaşıyor
Kocaeli'de mobil nüfus aracı, hizmeti kırsaldaki vatandaşın ayağına götürüyor

Benzer haberler

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Türkiye'nin sosyal medya platformu NeXT Sosyal'e katıldı

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Türkiye'nin sosyal medya platformu NeXT Sosyal'e katıldı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkiye’nin sosyal medya platformu NeXT Sosyal'e katıldı

NEXT Sosyal 500 bininci üyeye özel hediye verecek

Somali Federal Cumhuriyeti Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Nur, NEXT Sosyal’e katıldı

Somali Federal Cumhuriyeti Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Nur, NEXT Sosyal’e katıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet