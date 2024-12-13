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Teknoloji

Rekabet Kurulu, Google'a 2,6 milyar lira ceza verdi

Rekabet Kurulu, Google hakkında yürütülen reklamcılık soruşturması sonucunda şirkete 2,6 milyar lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Mert Davut  | 13.12.2024 - Güncelleme : 13.12.2024
Rekabet Kurulu, Google'a 2,6 milyar lira ceza verdi

Ankara

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan açıklamada, Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti, Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc'ten oluşan ekonomik bütünlük hakkında yürütülen soruşturmanın sonuçlandığı belirtildi.

Açıklamada, soruşturmanın, şirketin, çevrim içi görüntülü reklamcılık ve reklam teknolojileri hizmetlerinde Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiasına yönelik olduğu anımsatıldı.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelere ilişkin bilgi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlk olarak Google'ın, sahip olduğu çevrim içi video paylaşımı platformu YouTube envanterinin sadece kendi talep tarafı platformları (DSP) aracılığıyla satın alınmasına yönelik kısıtlama getirdiği ve YouTube reklamlarının bağımsız hizmet sağlayıcıları aracılığıyla doğrulanmasını ve ölçümlenmesini engellediği iddiaları incelendi. Bu iddia bakımından, nitelikli YouTube DSP'leri olarak tanımlanan üçüncü taraf DSP'lerin YouTube envanterine erişiminin garanti edilmesi yönünde sunulan taahhütler kabul edilerek soruşturma sonlandırıldı."

Açıklamada, şirketin dikey bütünleşik yapıda faaliyet gösterdiği çevrim içi reklam teknolojisi hizmetlerinde kendi ürünlerini kayırdığı belirtilerek, "Bu çerçevede, Google'ın kendi DSP'lerinden gelen envanter satın alma talebini kendi arz tarafı platformlarına (SSP) yönlendirdiği ve yayıncı reklam sunucusu aracılığıyla kendi SSP hizmetini (AdX) kayırdığı iddiaları da soruşturma kapsamında incelendi. Bu doğrultuda, Google'ın DSP ve yayıncı reklam sunucusu pazarlarındaki söz konusu faaliyetlerinin SSP hizmetleri pazarındaki rekabet üzerindeki etkileri ele alındı." ifadeleri kullanıldı.

Şirket, yayıncı reklam sunucusu hizmetleri pazarında hakim konumda

Şirketin DSP hizmetleri pazarında hakim durumda olduğuna karar verildiğine işaret edilen açıklamada, bu pazarda Google'ın kendi DSP'lerinden gelen envanter satın alma taleplerini SSP hizmetine ilettiği iddiası bakımından ihlal tespit edilmediği bildirildi.

Açıklamada, Google'ın yayıncı reklam sunucusu hizmetleri pazarında hakim durumda olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Google'ın kendi SSP hizmetine haksız avantaj sağladığına, söz konusu kendini kayırma eyleminin rakiplerin faaliyetlerini zorlaştırıcı nitelikte olduğuna, bu nedenle Google'a 2 milyar 607 milyon 563 bin 963 lira idari para cezası verilmesine karar verildi. İhlali sonlandırmak ve pazardaki etkin rekabetin tesis edilmesini temin etmek için Google'ın, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 6 ay içerisinde üçüncü taraf SSP'lere kendi hizmetine uygulanan koşullardan daha az elverişli olmayacak koşulları sağlaması kararlaştırıldı."

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