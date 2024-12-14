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Teknoloji

OpenAI, Elon Musk'ın 2017'de kar amacı güden bir yapıdan yana olduğunu iddia etti

Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, Elon Musk'ın 2017'de yapay zeka girişiminin kar amacı güden bir yapıda olmasını desteklediğini gösteren bir dizi e-posta ve mesajı ifşa etti.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 14.12.2024 - Güncelleme : 14.12.2024
OpenAI, Elon Musk'ın 2017'de kar amacı güden bir yapıdan yana olduğunu iddia etti

New York

OpenAI'dan yapılan açıklamada, şirketi ve Üst Yönetici (CEO) Sam Altman'ı yapay zekayı geliştirme çabasında kamu yararı yerine karı ön planda tutarak sözleşme hükümlerini ihlal etmekle suçlayan Musk'ın, yapay zeka girişiminin başlangıç aşamasında kar amaçlı bir yapı istediğini belirtti.

Şirketin kuruluşundan itibaren zaman çizelgesine yer verilen açıklamada, Kasım 2015'te kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak işe başlandığı anımsatıldı.

Açıklamada, şirketin 2017 yazında OpenAI'nin misyonunu ilerletmesi için bir sonraki adımın kar amacı güden bir şirket olması gerektiği konusunda Musk ile hemfikir olduğuna işaret edilerek, aynı yıl sonbaharda Musk'ın çoğunluk hissesi ve kar amacı güden şirketin CEO'su olmayı talep ettiği aktarıldı.

Şirketin Musk'ın şartlarını reddettiği kaydedilen açıklamada, OpenAI ve teknolojisi üzerinde Musk'a tek taraflı kontrol vermenin misyona aykırı olacağı vurgulandı.

Açıklamada, Musk'ın OpenAI'ye karşı son davasının iddialarını yeniden çerçevelendirmek için bir yıldan kısa bir süre içinde yaptığı dördüncü girişim olduğu belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"2017'de Elon, OpenAI'ın yeni yapısı olarak yalnızca kar amacı güden bir şirket istemekle kalmadı, aslında oluşturdu. Çoğunluk hissesini ve tam kontrolü alamadığında, çekip gitti ve bize başarısız olacağımızı söyledi. Şimdi OpenAI önde gelen yapay zeka araştırma laboratuvarı olduğu ve Elon rakip bir yapay zeka şirketini yönettiği için, mahkemeden misyonumuzu etkin bir şekilde sürdürmemizi engellemesini istiyor."

OpenAI'ın açıklamasında, söz konusu iddiaları destekleyen, aralarında Sam Altman ile Elon Musk'ın yazışmalarının da olduğu bir dizi e-posta ve mesajın ekran görüntülerine de yer verildi.

Musk, OpenAI'a kar amacı gütmeden, insanlığın yararına yapay zeka geliştirme yönündeki kuruluş misyonunu terk ettiği iddiasıyla dava açmış, şirketin kuruluş sözleşmesini ihlal ettiğini öne sürmüştü.

Geçen ay yaptığı şikayette değişikliğe giden Musk, davaya antitröst iddialarını eklerken, şirkete yatırım yapan Microsoft'u da davaya dahil etmişti.

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