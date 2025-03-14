Dolar
36.67
Euro
40.03
Altın
2,996.20
ETH/USDT
1,905.30
BTC/USDT
83,398.00
BIST 100
10,831.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Denis Becirovic'i kabul etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Gaziantep Dülük-OSB Kavşağı Temel Atma Töreni"nde konuşuyor.
logo
Teknoloji, Yapay zeka

OpenAI, ABD hükümetinden telif hakkıyla korunan kaynaklara erişim talep etti

ABD'li yapay zeka şirketi OpenAI, ABD hükümetinden yapay zeka modellerinin eğitiminde kullanılabilmesi için telif hakkıyla korunan kaynaklara erişim izni istedi.

Irmak Akcan  | 14.03.2025 - Güncelleme : 14.03.2025
OpenAI, ABD hükümetinden telif hakkıyla korunan kaynaklara erişim talep etti

Ankara

NBC News'un haberine göre, OpenAI hükümete, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yapay Zeka Eylem Planı" ile uyumlu bir teklif sundu.

Hükümete sunulan geniş bir girişimin parçası olarak sunulan teklifte, OpenAI'ın yapay zeka modellerinin eğitiminde kullanılabilmesi için telif hakkıyla korunan kaynaklara erişime izin verilmesi talep edildi.

Teklifte "özgürlük odaklı" bir düzenleyici yaklaşım savunulurken hükümete, ABD'li yapay zeka geliştiricilerini kısıtlayıcı eyalet yasalarına uymaya zorlayan yaklaşımın ortadan kaldırılması çağrısı yapıldı.

Teknolojiye daha fazla yatırım yapılması çağrısında bulunulan teklifte, yapay zeka altyapısına yapılacak yatırımın istihdam yaratacağı, yerel ekonomileri güçlendireceği, ülkenin enerji şebekesini modernize edeceği ve "yapay zekaya hazır bir işgücü" hazırlayacağı vurgulandı.

Teklifte, ABD'nin yapay zeka konusundaki küresel liderliğine yönelik bir "tehdit" olarak Çinli yapay zeka modeli "DeepSeek" örnek gösterilerek "ABD bugün yapay zeka konusunda liderliğini sürdürürken, DeepSeek, liderliğimizin açık ara olmadığını gösteriyor." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Endonezya Kültür Bakanı Zon, Cakarta'da YEE'nin düzenlediği iftara katıldı
Gelecek hafta yurt genelinde sıcaklıklar 15 derece düşecek
Konya'da 4,2 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da hava sıcaklığının haftaya 5 dereceye düşmesi bekleniyor
Konya'da 2 kişinin hayatını kaybettiği binanın çökmesiyle ilgili bilirkişi raporu tamamlandı

Benzer haberler

ABD'deki ankete göre, ergenlik çağındakiler için en büyük baskı kaynağı "akademik" konular

ABD'deki ankete göre, ergenlik çağındakiler için en büyük baskı kaynağı "akademik" konular

Kremlin: ABD, Rus tarafına Ukrayna ile ilgili ek bilgileri iletti

Trump yönetimi, Columbia Üniversitesine fonun kesilmemesi için protestoların kısıtlanmasını talep etti

OpenAI, ABD hükümetinden telif hakkıyla korunan kaynaklara erişim talep etti

OpenAI, ABD hükümetinden telif hakkıyla korunan kaynaklara erişim talep etti
ABD'de Johns Hopkins Üniversitesi, USAID fonundaki kesinti nedeniyle 2 bini aşkın çalışanını işten çıkarıyor

ABD'de Johns Hopkins Üniversitesi, USAID fonundaki kesinti nedeniyle 2 bini aşkın çalışanını işten çıkarıyor
ABD Posta Servisi, 10 bin çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor

ABD Posta Servisi, 10 bin çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet