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Teknoloji

Nvidia, Suudi Arabistan şirketi Humain'e yapay zeka çipi gönderecek

ABD'li çip şirketi Nvidia, Suudi Arabistan şirketi Humain'e ülkesinde kuracağı yapay zeka fabrikalarında kullanılmak üzere çip satacak.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 13.05.2025 - Güncelleme : 13.05.2025
Nvidia, Suudi Arabistan şirketi Humain'e yapay zeka çipi gönderecek

New York

Orta Doğu turu kapsamında Suudi Arabistan'ı ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump'a Nvidia Üst Yöneticisi Jensen Huang da eşlik etti.

Huang, ziyaret kapsamında gerçekleştirilen yatırım forumunda Humain ile vardıkları stratejik ortaklığı duyurdu.

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Nvidia'dan yapılan açıklamada, Humain'in, gelecek 5 yıl içinde 500 megavata kadar çıkabilecek kapasitede yapay zeka fabrikaları kurmak üzere Suudi Arabistan'a yatırım yapacağı ifade edildi.

Yatırımın binlerce Nvidia çipi ile destekleneceği kaydedilen açıklamada, bu kapsamda Nvidia'nın gelişmiş yapay zeka çiplerinden 18 bin adet göndereceği belirtildi.

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