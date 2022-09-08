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Teknoloji

Nissan ve Honda, elektrikli araç bataryası üretim kapasitelerini artıracak

Nissan Motor ve Honda Motor, elektrikli otomobillerin geliştirilmesini hızlandırmak amacıyla batarya üretim kapasitelerini artırmak için adımlar atıyor.

Ahmet Furkan Mercan   | 08.09.2022
Nissan ve Honda, elektrikli araç bataryası üretim kapasitelerini artıracak

Tokyo

Japon otomobil firmalarının sıkı çevre düzenlemeleri dolayısıyla elektrikli otomobillere geçiş sürecini hızlandırmaya yönelik iş birliği arayışları sürüyor.

Bu kapsamda Nissan Motor, lityum-iyon batarya üreticisi Vehicle Energy'nin yüzde 47'sini satın alacağını açıkladı. Satın alma maliyetinin detaylarına ilişkin açıklama yapılmadı.

Tokyo yakınlarındaki İbaraki merkezli Vehicle Energy, hali hazırda kompakt Note modeli dahil Nissan üretimi otomobillere lityum-iyon batarya tedarik ediyor.

Anlaşma sonrası Nissan bünyesinde konsolide bağlı şirket statüsüne kavuşacak firmanın mevcut hissedarları arasındaki batarya üreticisi Maxell ve yedek parça imalatçısı Hitachi Astemo'nun payları korunacak.

Honda, Çin'e yatırım yapıyor

Honda Motor ise elektrikli otomobil bataryası üretimi için Çin merkezli Dongfeng Motor ve Guangzhou Automobile Group iş birliğiyle bu ay sonunda Pekin'de ortak girişim kuracağını açıkladı.

Japon üretici, Çin'in otomobil bataryaları üreticilerinden Contemporary Amperex Technology ile tedarik zinciri partnerliğini güçlendirecek.

Öte yandan, Honda, geçen ay LG Energy Solution iş birliğiyle ABD'de kuracağı elektrikli otomobil batarya tesisine 4,4 milyar dolar harcayacağını açıklamıştı.

Toyota Motor da geçen ay batarya üretim kapasitesini artırmak üzere ABD ve Japonya'da yapacağı yatırımlara 5 milyar dolar ayıracağını bildirmişti.

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