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Teknoloji

NASA'nın uzay aracı Curiosity, Mars'ta kurumuş göl izlerine rastladı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) "Curiosity" isimli uzay aracı, Mars'ın oldukça kuru olduğu tahmin edilen bölgesinde eski bir gölün varlığına kanıt gösterilebilecek izlere rastladı.

Salih Okuroğlu   | 09.02.2023
NASA'nın uzay aracı Curiosity, Mars'ta kurumuş göl izlerine rastladı

Ankara

NASA, uzay aracı Curiosity'nin 2012'den beri keşif gezisi yaptığı Mars'ta milyonlarca yıl önce var olmuş gölün oluşturduğu ve dalgaların kaya yüzeylerinde bıraktığı izleri anımsatan görüntüleri gönderdiğini duyurdu.

California'daki Jet İtki Laboratuvarı'nda proje sorumlusu Ashwin Vasavada, yaptığı açıklamada, "Bu, tüm görevimiz boyunca su ve dalgaların varlığına dair elde edebildiğimiz en kuvvetli kanıt." ifadesini kullandı.

Vasavada, görev boyunca birçok göl yatağında keşif yaptıklarını fakat bu netlikte dalga izlerine hiç rastlamadıklarını kaydetti.

Curiosity'nin bulunduğu alanın Mars'ın daha kuru hale geldiği zamanda oluştuğuna işaret eden Vasavada, bu durumun oldukça dikkat çekici olduğunu söyledi.

"Mount Sharp'ta tespit edilmiş en genç yapı"

Uzay aracının, Mars'ta daha önce de göllerin varlığına ilişkin deliller bulduğu ancak bu yeni gelişme ile Gale Krateri'nde suyun varlığına dair böylesine kuvvetli bir kanıtın NASA bilim insanlarını şaşırttığı öne sürüldü.

Ayrıca 5 bin metre yüksekliğindeki "Mount Sharp (Keskin Dağ)" adı verilen dağın eteklerinde keşif gezisini sürdürdüğü kaydedilen uzay aracının, meydana gelen heyelanların araba büyüklüğündeki kaya ve taş parçalarını bir vadinin aşağısına sürüklediğini tespit ettiği bildirildi.

Ortaya çıkan yığının, "Mount Sharp'ta tespit edilmiş en genç yapı" olduğu düşünülüyor.

Keşfin bugüne kadar suyun varlığına dair görülmüş en son kanıt olduğunu belirten Vasavada, "Bu keşif, Mount Sharp'ın ulaşamadığımız yüksek noktalarını incelememize olanak sağlayacak." ifadesini kullandı.

Keşfe ilişkin NASA'dan yapılan açıklamada, en eski katmanların en altta, en yeni katmanların en üstte olduğu Mount Sharp'ın, bilim insanları için bir tür "Mars zaman çizelgesi" işlevi gördüğü belirtildi.

Açıklamada, Mount Sharp'ın bu özelliğinin, bilim insanlarına Mars'ın geçmişte Dünya'ya benzer şekilde daha sıcak bir iklime ve bol miktarda suya sahip bir gezegenden dondurucu çöle nasıl evrildiğini incelemeleri için imkan sağladığı kaydedildi.

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