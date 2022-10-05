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Teknoloji

NASA'nın DART uzay aracının çarptığı Dimorphos asteroidinde parlayan bir kuyruk oluştu

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Çift Asteroid Yönlendirme Testi (DART) isimli uzay aracının, dünyadan yaklaşık 11 milyon kilometre uzaktaki asteroide planlandığı şekilde başarılı çarpmasının ardından asteroidde parlayan enkaz kuyruğu oluştu.

Saadet Firdevs Aparı   | 05.10.2022
NASA'nın DART uzay aracının çarptığı Dimorphos asteroidinde parlayan bir kuyruk oluştu Fotoğraf: Nasa / Johns Hopkins /Steve Gribben

Ankara

Space sitesinin haberine göre, Dimorphos asteroidinin yeni kuyruğu, Lowell Gözlemevi'nden gökbilimciler Teddy Kareta ve ABD Deniz Akademisinden Matthew Knight tarafından görüntülendi.

Görüntüleme, Ulusal Bilim Vakfınca finanse edilen NOIRLab'ın Şili'deki Cerro Tololo Amerika Kıtası Gözlemevi'nde 4,1 metrelik Güney Astrofizik Araştırma (SOAR) Teleskopu kullanılarak gerçekleştirildi.

Gökbilimciler, görüntünün çekildiği sırada Dimorphos'un Dünya'ya olan mesafesini kullanarak enkaz kuyruğunun yaklaşık 10 bin kilometre uzunluğunda olduğunu belirledi.

SOAR'ın, DART etkisinin ardından asteroidi gözlemlemeyi sürdürmek için kullanılmaya devam edeceği ve araştırmacıların bir asteroidin yörüngesini değiştirme girişiminin ne kadar başarılı olduğunu değerlendirmelerine yardımcı olacak verileri toplayacağı kaydedildi.

Kareta, "Etkiyi takip eden günlerde çarpışma sonrasındaki yapıyı ve kapsamını bu kadar net şekilde yakalayabilmemiz şaşırtıcı." dedi.

Gelecekteki potansiyel tehdit oluşturabilecek gök cisimlerini ölçümlemek ve önlemek için ilk defa gerçekleştirilen deneme amaçlı çarpışma, DART'ın üzerine yerleştirilen kamera ile Hubble, Webb ve Lucy teleskoplarınca da kayda alınırken, çarpışmayı canlı takip edenler görüntüleri yaklaşık 45 saniye gecikmeli olarak seyredebilmişti.


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