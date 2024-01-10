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Teknoloji

NASA'nın Artemis Misyonu'nda astronotların Ay'a inişi 2026'ya ertelendi

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), bilimsel incelemelerde bulunmak üzere Ay'a astronot gönderilmesini öngören Artemis Misyonu'nda, mürettebatın Ay'a inişinin 2026'ya ertelendiğini bildirdi.

Salih Okuroğlu  | 10.01.2024 - Güncelleme : 10.01.2024
NASA'nın Artemis Misyonu'nda astronotların Ay'a inişi 2026'ya ertelendi

Ankara

NASA'dan yapılan yazılı açıklamada, uzay aracıyla ilgili güvenlik endişelerinin yanı sıra astronotların giysisi ve iniş araçlarıyla ilgili sorunlar yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda astronotların aya inişinin Eylül 2026'ya ertelendiği bilgisi verildi.

Projenin tarihindeki değişikliğin başlıca nedenini "mürettebat güvenliği" olduğu vurgulanan açıklamada, ekiplerin tüm zorlukları titizlikle ele aldığı ifade edildi.

NASA Başkanı Bill Nelson, yaptığı açıklamada, "Güvenlik bizim en önemli önceliğimizdir." ifadesini kullandı.

Nelson, söz konusu gecikmelerin Artemis ekiplerine zorlukları aşmak için daha fazla zaman kazandıracağını kaydetti.

Artemis Misyonu bağlamında Ay'a bilimsel incelemelerde bulunmak üzere 4 astronot gönderilmesi planlanıyor.

ABD, aynı program çerçevesinde Ay'da kalıcı bir üs kurulması ve Ay'ın hem Mars yolculuğu için bir durak olarak kullanılması hem de burada değerli madenlerin çıkarılmasını öngörüyor.

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