NASA'da görevli Jay Trimble, İzmir'de öğrencilerle bir araya geldi
NASA Ames Araştırma Merkezi Viper Ay Aracı Sistem Müdürü Jay Trimble, "Artemis Projeleri ile Ay'a ayak basmayı ve orada kalıcı bir insan varlığı oluşturmayı planlıyoruz." dedi.
İzmir
İzmir Ekonomi Üniversitesi Konferans Salonu'nda lise öğrencileriyle bir araya gelen NASA Ames Araştırma Merkezi Viper Ay Aracı Sistem Müdürü Jay Trimble, dünyanın birçok farklı ülkesinde uzay görevlerine olan ilginin arttığını söyledi.
Ay yüzeyine ilk insanlı uçuşun 1969 yılında Apollo ile yapıldığını hatırlatan Trimble, benzer bir gelişim sürecinin Artemis Projeleri ile çok daha hızlı şekilde ilerleyeceğini dile getirdi.
Uzay görevlerinin daha sürdürülebilir bir bakış açısıyla gerçekleştirilmesinin amaçlandığını vurgulayan Tirmble, "Artemis 1, Orion kapsülüyle ilk olarak atmosfer dışı bir emisyon olarak gerçekleştirildi. Önümüzdeki sene hayata geçmesi planlanıyor. Artemis 2 ise insanlı uzay aracını içeriyor. Artemis Projeleri ile Ay'a ayak basmayı ve orada kalıcı bir insan varlığı oluşturmayı planlıyoruz. İnsanlı bir uzay aracının Artemis Projesi kapsamında 2025 yılında Ay'a inmesi planlanıyor." diye konuştu.
Trimble, Ay'da yapılacak çalışmalarla birçok endüstrinin gelişeceğine inandıklarını bunun da insanlığa büyük faydası olacağını ifade etti.
Türk öğrencilerin uzayı öğrenme konusunda ilgili olduğunu belirten Trimble, bunu konferans sırasında sordukları sorulardan anladığını sözlerine ekledi.
İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü ve TÜBİTAK Uzay Araştırmaları Destek Grubu Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Aşkar da Türkiye'nin milli teknolojiler geliştirme aşamasında çok önemli bir noktaya geldiğini dile getirdi.
Uzay çalışmalarında Türk firmalarının aktif hale geldiğini aktaran Aşkar, "Türk firmalarıyla tasarımını yapar duruma geldik ve sanıyorum 2024 sonu 2025 başında ilk TÜRKSAT zincirinin uydusunu yerli yapımı olarak uzaya göndermiş olacağız." dedi.
Prof. Dr. Aşkar, Türkiye'nin uzay konusunda 2 projesinin olduğunu, birincisinin uzay istasyonuna bir Türk astronotun gönderilmesi olduğunu belirterek, "Bunların eğitimleri yakın zamanda tamamlanmış olacak. Bu yıl sonu ya da önümüzdeki yılın başlarında Türk astronotları uluslararası uzay üssüne giderek orada bazı deneyleri yapar hale gelecekler." ifadesini kullandı.
Aşkar, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bir diğer projemiz de Türkiye'nin yürüttüğü Ay'a bir uydu göndermek. Gezegenler arası seyahatte belirli bir yörüngeye girmek, o yörüngeden çıkmak, bir başka uzay cisminin yörüngesine girmek ve bunlarla ilgili hesapları yapabilmek oldukça güçlü bir birikim istiyor. Türkiye de bu birikime sahip ve bunu da gösteriyor olacak. Sanıyorum o da önümüzdeki yıl içinde biz onu planlamış ve göndermiş olacağız. Önce Türkiye etrafında bir yörüngeye girecek. Daha sonra o yörüngeden çıkacak. Ay etrafında bir yörüngeye girecek. Ve daha sonra da Ay'ın yüzeyine bir sert iniş yapacak. Bu yolda giderken de uzayla ilgili çok ayrıntılı resimler çekecek. Bunları sürekli gönderiyor olacak. Şu anda bunun dönüşüyle ilgili farklı bir uzay cismi tanımlamak lazım. Çünkü dönüşte de yeteri kadar enerjiniz olması lazım. Daha büyük uydu gerekiyor. Onunla ilgili hazırlık daha sonraki aşamada yapılacak."