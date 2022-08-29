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Teknoloji

NASA’nın bugün Ay’a fırlatmayı planladığı mega rokette teknik aksaklıklar meydana geldi

ABD Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) Artemis Ay programı kapsamında Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden bugün fırlatılması planlanan mega rokette fırlatma öncesi aksaklıklar meydana geldi.

Şeyma Uzundere   | 29.08.2022
NASA’nın bugün Ay’a fırlatmayı planladığı mega rokette teknik aksaklıklar meydana geldi

Ankara

BBC’nin haberine göre, Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) adı verilen mega roketin çekirdek kısmında bir çatlak meydana gelmiş olabileceğinden ve bunun yakıt alımını aksatabileceğinden şüphelenen mühendisler, rokette incelemelerde bulundu.

İncelemeler nedeniyle, 4 saat sürmesi beklenen yakıt doldurma işleminde yarım saate yakın duraksama yaşandı.

Roketin çekirdek kısmının dışında buz oluşumu olduğunu gözlemleyen mühendisler, sorunun ciddi olmadığını bildirdi.

Öte yandan, uçuşa engel olabilecek farklı arıza durumlarına ilişkin kontrollerin ve roketin 4 motorunda uçuş için gerekli eşit sıcaklığın sağlanması için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

Konuya ilişkin BBC’ye değerlendirmede bulunan NASA astronotlarından Stan Love, özellikle SLS gibi yeni bir uzay aracının ilk test uçuşunda bu tür aksaklıkların yaşanmasının “oldukça yaygın” olduğunu anlattı.

Florida’daki fırtınalı hava şartları ve yıldırım faktörü nedeniyle yerel saatle 08.33'te (TSİ 15.33) yapılması planlanan uçuşun 10.33'e (TSİ 17.33) ertelenebileceği bildirilmişti.

Bu saatlerde fırlatma işleminin gerçekleşememesi halinde bir sonraki deneme için 2 ve 5 Eylül tarihleri belirlenmişti.

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