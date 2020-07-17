Euro
7.84
Dolar
6.86
BIST 100
118,737.81
Altın
1,806.76
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, açıklamalarda bulunuyor.
logo
Bilim Teknoloji

NASA, James Webb Uzay Teleskobu'nun fırlatışını tekrar erteledi

NASA, Hubble Uzay Teleskobu'nun halefi olması planlanan yeni nesil James Webb Uzay Teleskobu'nun fırlatışını bir kez daha erteledi.

Emre Aytekin   | 17.07.2020
NASA, James Webb Uzay Teleskobu'nun fırlatışını tekrar erteledi

Cape Carnaval

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Hubble Uzay Teleskobu'nun halefi olması planlanan yeni nesil James Webb Uzay Teleskobu'nun fırlatışını bir kez daha erteledi.

NASA'dan yapılan açıklamada, Mart 2021'de planlanan fırlatışın 31 Ekim 2021'de yapılacağı belirtildi.

Daha önce 2019'da yapılması planlanan fırlatış, bazı yapım hataları nedeniyle 2021'e ertelenmişti.

James Webb Teleskobu, sahip olduğu ileri optik donanımlar sayesinde evrenin yaklaşık 13,7 milyar yıl önce oluşumuna sebep olan "Büyük Patlama"den (Big Bang) 200 milyon yıl sonraki halini inceleyebilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çinli ilaç şirketi Kovid-19 aşı adayının klinik denemelerine Abu Dabi'de başladı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 13 milyon 976 bini geçti
İsrail'de Kovid-19 nedeniyle hafta sonları karantina uygulanacak
İran'da Kovid-19 nedeniyle bir günde 183 kişi hayatını kaybetti
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 63 bini geçti

Benzer haberler

NASA, James Webb Uzay Teleskobu'nun fırlatışını tekrar erteledi

NASA, James Webb Uzay Teleskobu'nun fırlatışını tekrar erteledi

NASA, Ankara'nın uzaydan çekilmiş fotoğrafını paylaştı