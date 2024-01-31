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Teknoloji

NASA, ekimde fırlatılacak Europa Clipper uzay aracına bilimsel çalışmalar için aygıtları ekledi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Ekim 2024'te Jüpiter'in uydusu Europa'ya fırlatılacak Europa Clipper uzay aracına bilimsel çalışmalar için gerekli olan 9 aygıtın eklendiğini duyurdu.

Aleyna Çil  | 31.01.2024 - Güncelleme : 31.01.2024
NASA, ekimde fırlatılacak Europa Clipper uzay aracına bilimsel çalışmalar için aygıtları ekledi nasa.gov

Ankara

NASA'nın internet sitesindeki habere göre, ABD'nin California eyaletindeki Jet Tahrik Laboratuvarı'nda (JPL) Europa'da yaşamın varlığını araştıracak uzay aracına bilimsel çalışmalar için gerekli olan aygıtların montajı tamamlandı.

JPL'de söz konusu proje üzerine çalışan Robert Pappalardo, fırlatılacak uzay aracı ile Jüpiter'in uydusu Europa'nın çekirdeği, taşlı yapısı, okyanusları, 15-25 kilometre kalınlıkta olduğu tahmin edilen buz katmanı ve ince atmosferi inceleyerek uyduda yaşam bulgusuna dair ipuçları toplamayı hedeflediklerini kaydetti.

Dünya'daki atmosfer basıncının 100 milyarda 1'ine sahip ince atmosferli Europa'ya çarpan mikrometeorların uydudan buz ve toz parçacıklarını uzaya saçtığını belirten bilim insanları, atmosferini inceleyerek yer altından su buharı çıktığı teorisini destekleyecek bilgi toplamayı umuyor.

Bu doğrultuda uzay aracında, Europa'nın okyanuslarındaki tuzlu suyun elektrik iletkenliğiyle oluşan veya indüklenen manyetik alan ölçümleri için manyetometre ve yüklü plazma taneciklerini ölçecek başka bir aygıt bulunuyor.

Bilim insanları, misyon sırasında, atmosferindeki gaz ve tozların ölçümü için kütle spektrometresi, atmosfer dinamiklerinin tespiti için ışık spektrometresi ve buz katmanının altında su varlığının araştırılması için radar da kullanacak.

Europa Clipper uzay aracında ayrıca, termal emisyon görüntüleme sistemi, yüzey toz ölçüm cihazı, yerçekimi verilerini toplayacak radyo aygıtı ve iletişimi sağlayacak telekomünikasyon aracı bulunuyor.

Ekim 2024'te Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılacak Europa Clipper uzay aracının 2030 yılında Jüpiter sistemine ulaşması ve 4 yıl boyunca Jüpiter'in yörüngesinde dönmesi planlanıyor.

Jüpiter'in yörüngesindeyken 49 kez Europa'yı teğet geçmesi öngörülen uzay aracı bilimsel çalışmalar için bünyesindeki 9 aygıtı kullanarak uyduyu haritalandırmak için ölçüm ve görüntüler toplayacak.

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