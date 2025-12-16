İTÜ'de, Ay'a dönüş hedefiyle yürütülen "Artemis Programı" tanıtıldı
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), ABD'nin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) Ay'a dönüş projesi olarak bilinen "Artemis Programı"nın tanıtımı dolayısıyla düzenlenen etkinliğe ev sahipliği yaptı.
İstanbul
Üniversitenin Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, NASA Vekil Başkan Yardımcısı Casey Swails, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal ile öğrenciler katıldı.
Programın açılışında konuşan Prof. Dr. Mandal, genç neslin umut vadettiğini ancak bu umudun yaratıcı, etkili bilim ve teknolojiyle mümkün kılınacağını söyledi.
Mandal, İTÜ'nün farklı projelerde çalıştığını, uzay misyonu konusunda da Türkiye Uzay Ajansıyla çalışmalar yürüttüğünü belirtti.
Casey Swails programda, Ay'a dönüş hedefiyle yürütülen Artemis Programı'na ilişkin sunum gerçekleştirdi.
Sunumda, insanlığın Ay'a dönüşü, Ay'da uzun süreli varlık hedefi ve derin uzay görevlerine yönelik hazırlıklar ele alındı.
Swails, hedeflerinin Ay'da bir üs kurmak olduğunu kaydederek, şunları söyledi:
"Bunu yalnızca kendi başımıza değil, bizim dışımızdaki birçok ülkeyle, çeşitli işbirlikleri aracılığıyla yapacağız. Bu kez astronotlar yalnızca numune toplayıp bayrak dikmek için gitmeyecek. Ay'da yaşamayı ve çalışmayı öğrenmek için gidecekler. Bugüne kadar uzay keşfi kapsamında işbirliği yaptığımız ülkeler de bu sürecin bir parçası. Bunu tek başımıza yapmayı planlamıyoruz. Dolayısıyla Ay'a yönelik uçuşlar yeniden başladıkça, daha fazla uluslararası ülkenin ve mürettebatın bu görevlere katıldığını göreceğiz."
Artemis kapsamında devam eden hazırlıklara da değinen Swails, "Geçen ay, aracın tüm bileşenlerini tamamen birleştirme sürecini tamamladık. Şimdi de hava koşullarına yönelik basınç testleri yapacağız, araç performansına ilişkin elde ettiğimiz verileri değerlendireceğiz." diye konuştu.
Swails, Ay'a yönelik çalışmalarında daha büyük hedeflerinin Mars olduğunu belirterek, "Ay'a gitmedeki daha büyük hedef ise başka bir gezegene, yani Mars'a ulaşmak. Ay'a yönelik tüm bu çalışmalar, Mars için bir öğrenme süreci olacak. Bu nedenle oraya ulaşım şekli, ihtiyaç duyulan enerji ve itki sistemleri, iletişim altyapısı, gıda kaynakları ve insan vücudu üzerindeki etkilerin anlaşılması açısından her şey çok farklı. Hala öğrenmemiz gereken çok şey var." ifadelerini kullandı.
Etkinliğin ikinci bölümünde Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile Casey Swails, uzay çalışmalarına ve Artemis misyonuna ilişkin merak edilenleri, interaktif bir soru-cevap oturumunda yanıtladı.
Alper Gezeravcı, Türkiye'nin ilk astronot görevinin tamamlanmasının üzerinden yaklaşık 20 ay geçtiğini belirterek, Türkiye'nin uydu teknolojileriyle uzay alanında uzun süredir yer aldığını, insanlı uzay keşiflerinde de daha geniş bir adım atmayı hedeflediklerini kaydetti.
Artemis'in yeni dönemde önemli bir işbirliği zemini oluşturduğunu ifade eden Gezeravcı, programın hem ülkeleri hem uzay şirketlerini ortak bir çerçevede buluşturduğunu, gelecekte uzaydaki faaliyetlere ilişkin yeni hukuki normların şekillenmesinde de etkili olacağını söyledi.