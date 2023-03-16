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Teknoloji

NASA, Artemis III ay görevi için yeni uzay kıyafetlerini tanıttı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Artemis III programı çerçevesinde Ay yüzeyine gidecek astronotlar için yeni uzay kıyafetlerini tanıttı.

Saadet Firdevs Aparı  | 16.03.2023 - Güncelleme : 16.03.2023
NASA, Artemis III ay görevi için yeni uzay kıyafetlerini tanıttı nasa.gov

Ankara

FOX News’in haberinde, Axiom Space ortaklığında geliştirilen yeni uzay kıyafetlerinin, astronotların sadece ayda yürümesine değil, aynı zamanda orada yaşamasına ve çalışmasına imkan sağlayacağı belirtildi.

Kıyafetlerin, NASA'nın Yunan Ay tanrıçası "Artemis"in adını verdiği 2025'te Ay'a dönüş görevi için geliştirildiği aktarıldı.

Axiom Space CEO'su Michael Suffredini, "Axiom Space'in Artemis III uzay giysisi, Ay'ın güney kutbundaki karmaşık zorlukların üstesinden gelmeye ve Ay'a ilişkin anlayışımızı geliştirmeye yardımcı olacak." dedi.

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