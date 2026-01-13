Dolar
logo
Teknoloji

Müzeverse, tarihin bilinmeyenlerini sanal gerçeklik teknolojisiyle çocuklara sunacak

Sanal gerçeklik müzesi Müzeverse, Galataport'taki yeni adresinde sömestir boyunca ziyaretçilerini 3,5 milyar yıl öncesinden geleceğe uzanan bir yolculuğa davet ediyor.

Asya Setinay Karagül  | 13.01.2026 - Güncelleme : 13.01.2026
Müzeverse, tarihin bilinmeyenlerini sanal gerçeklik teknolojisiyle çocuklara sunacak

İstanbul

Müzeverse'nin dikkati çekici deneyimlerinden "Yaşamın Kökleri", dünyanın oluşumundan 2223 yılına uzanan 45 dakikalık bir yolculukla hem çocukların merakını destekliyor hem de yetişkinlere farklı perspektifler sunuyor.

Araştırmacı Charlie ve robot Darwin eşliğinde fosil alanları gezisiyle başlayan deneyim, okyanuslardaki ilk canlılardan dinozorlara 162 farklı türün incelenmesiyle devam ediyor.

Müzeverse, "Yaşamın Kökleri" dışında iki farklı konsepti daha ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.

4500 yıl öncesine giderek Kral Khufu'nun cenaze töreni gibi ritüellerin de aktarıldığı "Mısır Piramitlerine Yolculuk" ve 14. yüzyıl Fransa'sında geçen "Son Kale-Orta Çağ'ın Keşfi", sömestir tatilinde eğitici ve eğlenceli bir alternatif olarak çocuklar ile ailelerin deneyimine açık olacak.

7 yaş üzeri bireylerin katılabileceği Müzeverse deneyimleri, haftanın her günü 10.00-22.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

Global bir deneyim sunan müzede, Türkçe, İngilizce, Fransızca, Arapça, İspanyolca, Çince ve Korece dil desteği de veriliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
