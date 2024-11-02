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Teknoloji

MÜSİAD'ın "Siber Güç Türkiye 2024" zirvesi için geri sayım başladı

MÜSİAD Dijital Dönüşüm Sektör Kurulu Başkanı Taha Çiftci, 6 Kasım 2024’de MÜSİAD Genel Merkezi'nde düzenlenecek, tüm paydaşların buluşacağı Siber Güç Türkiye 2024 zirvesi için geri sayımın başladığını bildirdi.

Abdulkadir Günyol  | 02.11.2024 - Güncelleme : 02.11.2024
MÜSİAD'ın "Siber Güç Türkiye 2024" zirvesi için geri sayım başladı

İstanbul

MÜSİAD'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Çiftci, siber güvenliğin dünyada önemini gitgide artırmaya, ülkeler arası savaşların en önemli unsurlarından biri haline gelmeye devam ettiğini söyledi.

Çiftci, şunları kaydetti:

"Türkiye’de de yakın geçmişte MGK kararları arasına giren, akabinde de 7 Eylül tarihli Resmi Gazetede Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan 'Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı (2024-2028)' başlıklı genelgeyle de ete kemiğe bürünen Siber Güvenlik konusu en üst düzeyde ele alınıyor. MGK kararı ve sonrasında yayınlanan genelgenin hemen ardından Türkiye’nin Üretici Gücü Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği derhal harekete geçip siber güvenlik ve yapay zeka meselesini sivil toplum ve özel sektör sac ayaklarında gündeme taşımak ve devlet nezdinde yapılacak çalışmalara öncülük etmek için önemli bir zirve duyurdu."

6 Kasım 2024’de MÜSİAD Genel Merkezi'nde düzenlenecek olan ve tüm paydaşların buluşacağı Siber Güç Türkiye 2024 zirvesi için artık geri sayımın başladığını belirten Çiftci, "Zirveye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkan Vekili Yusuf Tancan, STK yöneticiler, akademisyenler, özel sektör temsilcileri ve kamunun çeşitli kademelerinden yetkili isimlerin katılması bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Çiftci, zirvenin 1. oturumunda "Dijital Dünyanın Savunma Hattı: Siber Güvenlik" başlığıyla siber sınırların, bu sınırların korunmasının yolları, riskler ve bu risklerin bertaraf yöntemlerinin tartışılacağını aktararak, şöyle devam etti:

"2. oturumda Yapay Zeka Savaşları başlığı altında tüm dünya devletlerinin ve şirketlerinin en büyük gündemi olan ve rekabetin yeni alanı olarak tariflenen Yapay Zekanın geldiği nokta, tehditler ve fırsatlar ekseninde tartışılacak. Panellerin dışında Yapay Zeka Girişim Sunumları ve Girişimci Yatırımcı Buluşmalarının da bulunacağı etkinlik 6 Kasım Çarşamba günü tam gün şeklinde MÜSİAD Genel Merkezinde gerçekleşecek. Ayrıca zirvenin çıktısı olarak yayınlanacak raporda Türkiye’nin dijital bağımsızlığına yönelik mevcut durum, sorunlar ve çözüm önerileri yer alacak."

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