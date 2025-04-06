Mobil Bilim Merkezi, Milli Mücadele'nin tarihi rotalarında öğrencilerle buluşacak
Milli Eğitim Bakanlığınca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Mobil Bilim Merkezi'nde, 7-8 Nisan'da Samsun, 10 Nisan'da Amasya, 14 Nisan'da Erzurum ve 16 Nisan'da Sivas'ta etkinlikler gerçekleştirilecek.
Ankara
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Mobil Bilim Merkezi'ni milli mücadelenin tarihi rotasındaki Samsun, Amasya, Erzurum ve Sivas'ta öğrenci ve öğretmenlerle buluşturacak.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen proje doğrultusunda Mobil Bilim Merkezi, milli mücadelenin rotasına uygun şekilde yola çıkacak.
Bu kapsamda çocuklara farklı bilim alanlarında uygulamalı öğrenme deneyimi sunmayı hedefleyen Mobil Bilim Merkezi, 7-8 Nisan'da Samsun, 10 Nisan'da Amasya, 14 Nisan'da Erzurum ve 16 Nisan'da Sivas'ta etkinlikler gerçekleştirecek.
Mobil Bilim Merkezi ayrıca 21-25 Nisan arasında TBMM'de düzenlenecek Bilim Şenliği'nde de yer alacak.
Proje ile öğrenciler, bilimsel konuları interaktif şekilde öğrenme fırsatına sahip olacak. Matematik, fizik, biyoloji, astronomi ve coğrafya gibi temel bilim alanları, Mobil Bilim Merkezi'nde yer alan etkileşimli deney setleri ile daha öğretici hale geliyor.
Deney setleri ve eğitim materyalleriyle öğrenci ve öğretmenlere farklı bilim alanlarında uygulamalı öğrenme imkanı sunan Mobil Bilim Merkezi'nde 35 farklı deney seti yer alıyor. Ziyaretçilere bu deney setleriyle fizik, kimya ve diğer bilim dallarında etkileyici etkinlikler sunuluyor.
Uzay terazisi, meteoroloji istasyonu, interaktif topoğrafya haritası ve plazma küresi gibi araçlar, öğrencilerin bilimi eğlenceli şekilde öğrenmesine katkı sağlıyor. Deney setleri, ziyaretçilere bilimsel konuları uygulamalı keşfetme imkanı sağlarken, öğrencilere de yaparak ve yaşayarak öğrenme fırsatı sunuyor.
"Görsel ve etkileşimli bir deneyim yaşatıyor"
Mobil Bilim Merkezi'nde yer alan mobil planetaryumu, 180 derece eksende eğitsel filmleri izleme olanağı da sunuyor.
Mobil planetaryum öğrencilere uzay ve astronomi konularında görsel ve etkileşimli bir deneyim yaşatıyor. Öğrenciler, bu sayede hem uzay hakkında daha fazla bilgi ediniyor hem de bilimsel konulara olan ilgilerini artırma imkanı buluyor.
Çocukların bilime olan ilgilerini artırırken aynı zamanda onların gelişimine katkı sağlayan projede her yıl daha fazla öğrenciye ulaşılarak, onların bilimsel düşünme becerilerinin geliştirilmesine devam edilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.