Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.19
Dolar
5.47
BIST 100
103,304.00
Altın
1,303.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
logo
Bilim Teknoloji

Milli yazılımla 'su'dan 4 milyon lira tasarruf sağlandı

Kayseri'de su dağıtımında kullanılan ABD üretimi program yerine yerli ve mili bir yazılımın tercih edildiği sistemle 1,5 yılda 4 milyon lira tasarruf sağlandı.

Ergün Haktanıyan   | 16.03.2019
Milli yazılımla 'su'dan 4 milyon lira tasarruf sağlandı

Kayseri

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) tarafından yerli ve milli bir yazılım kullanılarak, içme suyu dağıtım sisteminden 1,5 yılda 4 milyon liradan fazla tasarruf sağlandı.

Türk mühendisler tarafından hazırlanan ve "Su yönetim sistemi" olarak adlandırılan yazılım, 3 zamanlı elektrik tarifesini dikkate alarak, elektriğin ucuz olduğu saatlerde su depolarını doldurup şebekelere suyu dağıtarak tasarruf sağlıyor.

KASKİ Genel Müdürü Ender Batukan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kayseri'nin 1 milyon 381 bin nüfusa ulaştığını, büyükşehir sınırlarındaki 16 ilçeye hizmet verdiklerini belirtti.

Hizmet alanlarının büyümesi ve hizmet kalitesinin artırılması için daha önce kullanılan Amerikan menşeli yazılım programından vazgeçtiklerini belirten Batukan, şunları kaydetti:

"Eskiden kullandığımız yazılım bize yeteri kadar destek vermiyordu. Ayrıca kullanımı pahalıydı. Dolayısıyla biz yerli bir yazılım seçtik. 5 yıldır bu yazılımı kullanıyoruz ve çok memnunuz. Son 18 ayda bu yerli yazılım sayesinde elektrik tüketiminden 4,1 milyon lira tasarruf ettik. Elektriğin en ucuz olduğu saatlerde biz sistemimizi çalıştırıp depolarımızı dolduruyoruz. Bu aradaki fark, bu rakamı bize elde ettirdi. Bu yazılımı yaklaşık 1060 noktada kullanıyoruz. Eskiye kıyasladığımız zaman 10'da 1'i fiyata bu sistemi kullanıyoruz. Kendi yazılımımız olduğu için her uygulama eklenebiliyor."

Uzak yerlere erişimde kolaylık sağlıyor

Yazılımın özellikleri hakkında da bilgi veren Ender Batukan, yazılımın kullanıldığı sistem sayesinde şebekeden dağıtılan ve tüketilen su miktarının anlık olarak izlendiğini, kontrol edildiğini anlattı.

Batukan, yazılımın cep telefonundan da rahatlıkla görülebildiğini, yeri geldiğinde arızalara da müdahale edildiğini vurguladı.

Kahramanmaraş ve Adana sınırlarındaki uzak mahallelere erişimde kolaylık sağlandığını aktaran Genel Müdür Batukan, bu sayede zamandan da tasarruf edildiğini ifade etti.

İnsanların su tüketimini temin edebilmekle mükellef olduklarını dile getiren Batukan, "Yer altı su seviyesini kontrol edebilir hale geldik. Dağıtım sistemini daha rahat kontrol edebiliyoruz. Türkiye'de şehir merkezinde en az su kayıplarıyla vatandaşa su veren idareyiz." dedi.

Ender Batukan ayrıca, daha önceki Amerikan menşeli yazılım programında sisteme müdahale edilmesi için yurt dışından bir görevlinin geldiğine ve bunun için yüksek ücretler ödendiğine, yerli ve milli yazılımla bu durumun da ortadan kalktığına işaret etti.

Yerli ve milli yazılımla sadece suyun miktarının görülmediğini belirten Batukan, anlık sudaki klor miktarını, bulanıklığı, mikrobik olayları da izleyebildiklerini de dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Belçika’nın imtiyazlı terör örgütü: PKK
Türkiye, Sudan için neden önemli?
Ruhani'nin Bağdad ziyaretinin şifreleri
Lübnan'da yeni kabine ve oluşan yeni dengeler
İran’ın DEAŞ sonrası Irak’ta yeni hedefi ekonomik nüfuz

Benzer haberler

Firari FETÖ şüphelileri örgütün hücre evlerinde yakalandı

Firari FETÖ şüphelileri örgütün hücre evlerinde yakalandı

Engelli komşusu ile kızına evini açtı

Kayseri'de 'renkli reçete' operasyonu: 25 gözaltı

TSK'nin enerjisine yerli ve milli destek

TSK'nin enerjisine yerli ve milli destek
Kayseri Şehir Hastanesine tam puan

Kayseri Şehir Hastanesine tam puan
Şehir hastanesinde 'hastaya özel menü' hizmeti

Şehir hastanesinde 'hastaya özel menü' hizmeti