Milli Eğitim Bakanı Selçuk: BİLSEM'lerde video laringoskop üretmeye başladık
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "İllerde sağlık birimlerinden gelen talep üzerine BİLSEM'lerde, 3-D yazıcılarda video laringoskop üretmeye başladık." dedi.
Ankara
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- BİLMENİZ GEREKENLER: Koronavirüs hakkında Sağlık Bakanlığının bilgilendirmeleri
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- SON DURUM NE: Anlık koronavirüs yayılma haritası
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koro navirüs tablosu
- DÜNYADA ANLIK DURUM: Dünya haritası üzerinde son veriler
- ŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye destek olmak için solunum yetmezliği aşamasındaki hastalara entübasyon yapacak sağlık personelini korumak amacıyla "video laringoskop" cihazı üretmeye başladı.
Koronavirüs önlemleri kapsamında Bakanlığın tüm birimlerinde hizmet kapasitesini her geçen gün artıran MEB, salgınla mücadelede mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile Bilim ve Sanat Merkezlerini (BİLSEM) harekete geçirerek maske, tulum, önlük ve yüz koruyucu siperleri üreterek sağlık çalışanlarına dağıtmaya başlamıştı.
Bu kapsamda altyapı ve Ar-Ge çalışmalarına ara vermeden devam eden Bakanlıkça, BİLSEM'lerde yeni bir adım daha atıldı.
Bakanlık, il sağlık müdürlüklerinin talepleri doğrultusunda BİLSEM'lerde hastaların solunum yetmezliği aşamasında entübasyon tüpünün yerleştirilmesinde kullanılan ve hasta ile sağlık çalışanının mesafesini koruyan "video laringoskop" cihazı üretmeye başladı.
Bu çerçevede üretim Manisa, Kahramanmaraş, Bursa, Tokat, Kırşehir, Çankırı, Gaziantep, Balıkesir, Uşak, Kırklareli, Tunceli, Adana ve Sivas'ta bulunan BİLSEM'lerde yapılıyor.
Üretilen cihazlar il sağlık müdürlüklerinin koordinasyonunda pandemi hastaneleri başta olmak üzere ihtiyaç duyulan hastanelere ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı.
"BİLSEM'lerde 3-D yazıcılarla üretiliyor"
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu süreçte Bakanlığın tüm imkanları seferber ettiğini belirtti.
Meslek liselerinde temizlik ve dezenfeksiyon malzemelerinden cerrahi maske üretimine, tek kullanımlık önlük ve tulum üretiminden yüz koruyucu sipere kadar tüm alanlarda yoğun üretim yapıldığını ve bunların vatandaşların hizmetine sunulduğunu ifade eden Selçuk, şunları kaydetti:
"Bu kapsamda BİLSEM'ler de tüm imkanları ile sürece katkı veriyorlar. Yüz koruyucu siper ihtiyacını karşılamak için 150 BİLSEM'de 3-D yazıcılarla üretim yapılıyor. İllerde sağlık birimlerinden gelen talep üzerine BİLSEM'lerde 3-D yazıcılarda video laringoskop üretmeye başladık. Tüm üretimi ihtiyaç duyulan noktalarda sağlık birimlerimize ücretsiz olarak ulaştıracağız. Sürece katkı veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.