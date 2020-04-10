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Bilim Teknoloji, Koronavirüs

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: BİLSEM'lerde video laringoskop üretmeye başladık

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "İllerde sağlık birimlerinden gelen talep üzerine BİLSEM'lerde, 3-D yazıcılarda video laringoskop üretmeye başladık." dedi.

Yıldız Aktaş   | 10.04.2020
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: BİLSEM'lerde video laringoskop üretmeye başladık

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye destek olmak için solunum yetmezliği aşamasındaki hastalara entübasyon yapacak sağlık personelini korumak amacıyla "video laringoskop" cihazı üretmeye başladı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında Bakanlığın tüm birimlerinde hizmet kapasitesini her geçen gün artıran MEB, salgınla mücadelede mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile Bilim ve Sanat Merkezlerini (BİLSEM) harekete geçirerek maske, tulum, önlük ve yüz koruyucu siperleri üreterek sağlık çalışanlarına dağıtmaya başlamıştı.

Bu kapsamda altyapı ve Ar-Ge çalışmalarına ara vermeden devam eden Bakanlıkça, BİLSEM'lerde yeni bir adım daha atıldı.

Bakanlık, il sağlık müdürlüklerinin talepleri doğrultusunda BİLSEM'lerde hastaların solunum yetmezliği aşamasında entübasyon tüpünün yerleştirilmesinde kullanılan ve hasta ile sağlık çalışanının mesafesini koruyan "video laringoskop" cihazı üretmeye başladı.

Bu çerçevede üretim Manisa, Kahramanmaraş, Bursa, Tokat, Kırşehir, Çankırı, Gaziantep, Balıkesir, Uşak, Kırklareli, Tunceli, Adana ve Sivas'ta bulunan BİLSEM'lerde yapılıyor.

Üretilen cihazlar il sağlık müdürlüklerinin koordinasyonunda pandemi hastaneleri başta olmak üzere ihtiyaç duyulan hastanelere ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı.

"BİLSEM'lerde 3-D yazıcılarla üretiliyor"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu süreçte Bakanlığın tüm imkanları seferber ettiğini belirtti.

Meslek liselerinde temizlik ve dezenfeksiyon malzemelerinden cerrahi maske üretimine, tek kullanımlık önlük ve tulum üretiminden yüz koruyucu sipere kadar tüm alanlarda yoğun üretim yapıldığını ve bunların vatandaşların hizmetine sunulduğunu ifade eden Selçuk, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda BİLSEM'ler de tüm imkanları ile sürece katkı veriyorlar. Yüz koruyucu siper ihtiyacını karşılamak için 150 BİLSEM'de 3-D yazıcılarla üretim yapılıyor. İllerde sağlık birimlerinden gelen talep üzerine BİLSEM'lerde 3-D yazıcılarda video laringoskop üretmeye başladık. Tüm üretimi ihtiyaç duyulan noktalarda sağlık birimlerimize ücretsiz olarak ulaştıracağız. Sürece katkı veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

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