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Bilim Teknoloji

Microsoft, Malezya'da veri merkezleri kurmak için 1 milyar dolar yatırım yapacak

Amerikan teknoloji şirketi Microsoft, Malezya'da veri merkezleri kurmak üzere ülkeye 1 milyar ABD doları yatırım yapmak için Malezya hükümetiyle anlaşmaya vardı.

Ömer Faruk Yıldız   | 19.04.2021
Microsoft, Malezya'da veri merkezleri kurmak için 1 milyar dolar yatırım yapacak

Kuala Lumpur

Malezya'nın idari başkenti Putrajaya'da düzenlenen ve Başbakan Muhyiddin Yasin ile Microsoft Malezya Direktörü K Raman'ın katıldığı törende, Malezyalı firmalarla Microsoft arasında 4 mutabakat anlaşması imzalandı.

Törende konuşan Başbakan Muhyiddin, anlaşmalarla Microsoft'un Malezya'da ilk veri merkezi bölgesini kurarak çeşitli ülkelerden dijital verileri Malezya üzerinden yöneteceğini belirtti.

1 milyar dolarlık yatırımla kurulacak veri merkezlerinin Malezya ekonomisi için çığır açıcı nitelikte olduğunu belirten Muhyiddin, "5 yılda bu veri merkezleri sayesinde 19 bin kişiye istihdam sağlamayı planlıyoruz." dedi.

Muhyiddin, Malezya'nın dijitalleşme yatırımları alanında önemli yol katettiğine işaret ederek 2023'e kadar yaklaşık 1 milyon gence dijital alanda yetenek kazandırılacağını kaydetti.


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