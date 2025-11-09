Dolar
Dünya

Malezya açıklarında göçmenleri taşıyan tekne battı, bir kişi öldü, yüzlerce kişi kayboldu

Malezya'nın Langkawi Adası açıklarında 6 Kasım'da göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce kişi kayboldu.

Elif Gültekin Karahacıoğlu  | 09.11.2025 - Güncelleme : 09.11.2025
Malezya açıklarında göçmenleri taşıyan tekne battı, bir kişi öldü, yüzlerce kişi kayboldu

Ankara

Bernama Ajansının haberine göre bir kişinin hayatını kaybettiği olayda 10 kişi kurtarıldı.

Malezya Denizcilik Uygulama Ajansı (MMEA) yetkilileri, Myanmar'ın Buthidaung bölgesinden ayrıldığı değerlendirilen teknenin yaklaşık 300 göçmeni taşıdığını belirtti.

Olayın insan kaçakçılığı şüphesiyle soruşturulduğunu ve ülkeye yasa dışı yollardan girenlere yönelik önlemlerin artırılacağını açıklayan yetkililer, yüzlerce kişinin hala kayıp olduğunu bildirdi.

Bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Güneydoğu Asya'da Myanmar ve Bangladeş'ten deniz yoluyla gelen göçmenler, sık sık ölümcül kazalara maruz kalıyor.

